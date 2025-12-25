スバルの“新型”「ステーションワゴン“SUV”」！

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」は、多くの来場者で賑わい、各メーカーの新モデルに大きな注目が集まりました。

なかでもスバルが初公開した日本仕様の新型ステーションワゴンSUV「トレイルシーカー」には、ユーザーから多数の反響が寄せられています。

トレイルシーカーは2025年4月のニューヨークオートショーで世界初公開されたBEVで、トヨタとの共同開発によって誕生したステーションワゴンSUVタイプの電動モデルです。

2026年には国内導入が予定されており、「ソルテラ」に続く第2弾の電動SUVとして位置づけられています。

ベースとなるのは2025年10月に発表された新型ソルテラのビッグマイナーチェンジモデルで、ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、乗車定員は5名。

ソルテラよりも155mmワイド化され、室内空間の拡張とラギッドな造形を両立しています。最低地上高は約210mmとスズキ「ジムニー」に匹敵し、悪路走破性にも配慮された設計です。

JMS2025にて、スバルの担当者は「アウトバックを彷彿とさせるような、日常と非日常をシームレスにつなぐ使いやすさを目指しました」と特徴を語っていました。

外観は大型の樹脂クラッディングやルーフレールを備え、無骨で力強い印象を演出。内装はブルーとブラックを基調に、シート表皮やピラーの布張りなどで質感を高めています。

パワーユニットには74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、航続距離は418km超。前後に167kWのモーターを配置し、システム全体で375馬力を発揮。0-100km／h加速は4.5秒とスポーツカー並みで、EVならではの滑らかな加速が魅力です。

これについて担当者は、「制御技術も進化しており、EVならではの走りの楽しさを存分に味わっていただけます」と説明しています。

さらに「X-MODE」や床下をシースルー表示するフロントカメラの合成映像機能を搭載し、オフロードでの安心感を高めています。

米国ではすでに先行発表されており、2026年春には世界同時発売が予定され、国内導入も同時期に計画されています。

前出の担当者は「実際に乗っていただければ、トレイルシーカーの魅力を感じていただけるはずです。自信を持ってお届けできる一台です」と強調しました。

※ ※ ※

ユーザーからは「冒険心をくすぐる」「アウトバックを思わせるスタイルが新鮮」といったデザイン面での評価や、「0-100km加速4.5秒という性能に驚いた」「2026年の国内導入が待ち遠しい」といった声が寄せられています。

トレイルシーカーは、冒険心を刺激するデザインとEVならではの走行性能を兼ね備え、国内導入への期待を大きく高めています。