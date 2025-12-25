【義母の介護「10万円事件」】欲しかった言葉！私に寄り添ってくれた義姉＜第14話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第14話 欲しかった言葉【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
アツシさんが手渡そうとしていた10万円の意味が、ようやくチエさんに伝わりました！ たしかに「遠いから」「仕事があるから」と来られない理由を並べ立てられたら、言い訳のためのお金のように感じられますよね。チエさんとマユミさんが直接連絡を取り合うことで、誤解は解けましたが……。肝心の言葉が足りなかったアツシさん、その部分はちゃんと反省する必要がありそうですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
