¡Ö¤â¤Ã¤È¹¶·â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥â¡×¾¾²¬Âçµ¯¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡¡ÇØÈÖ¹æ88¡¢18»þ8Ê¬¤ËÈ¯É½
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï25Æü¡¢MF¾¾²¬Âçµ¯¡Ê24¡Ë¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1ÆÀÅÀ¡£ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥404¡¦9¥¥í¤ÏJ1¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤ËÉý¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥â¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö88¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢18»þ¡Ê¸á¸å6»þ¡Ë8Ê¬¤Ë¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤È¤³¤í¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¼éÈ÷¤Ï¶¯¤ß¤ò½Ð¤»¤¿¡£¤½¤³¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£