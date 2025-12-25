¡ÖÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×NHK¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢º´Ìî»ËÏº¤é¤Î²øÃÌÏ¯ÆÉÈÖÁÈ¹ðÃÎ¡¢ÊüÁ÷¤Ï¡Ö´ØÀ¾¡×¸ÂÄê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎàÈáÌÄá»¦Åþ
º´Ìî»ËÏº¤¬¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤òÏ¯ÆÉ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹ðÃÎ¤·¤¿à²øÃÌÏ¯ÆÉáÈÖÁÈ¤Î´ØÀ¾¸ÂÄêÊüÁ÷¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö12/26¤«¤é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤± ¾®ÀôÈ¬±À¤Î²øÃÌ¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²øÃÌ¤äÂåÉ½ºî¤Ê¤É¤ò¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥3¿Í¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊüÁ÷Æü¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¢£½é²óÊüÁ÷Æü¡ÖÏ¯ÆÉºîÉÊ¡×¡¿ÆÉ¤ß¼ê
12/26(¶â)¸á¸å0:20¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¡¿º´Ìî»ËÏº
12/27(ÅÚ)¸á¸å2:50¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡ÖÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡×¡¿±ß°æ¤ï¤ó
12/27(ÅÚ)¸á¸å2:55¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡Ö¾®Æ¦¤È¤®¶¶¡¢¿å°»¤òÇã¤¦½÷¡×¡¿º´Ìî»ËÏº
12/28(Æü)¸á¸å4:45¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡ÖÀã½÷¡×¡¿±ß°æ¤ï¤ó
12/28(Æü)¸á¸å4:50¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡Ö¤à¤¸¤Ê¡×¡¿ßÀÀµ¸ç
12/28(Æü)¸á¸å11:45¡Á¡ÚÁí¹ç¡¦´ØÀ¾¡Û¡ÖÌóÂ«¡×¡¿ßÀÀµ¸ç
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ä¡¢ÂçÍº»û½»¿¦(°ËÉð²íÅá)¤¬²øÃÌ¤ò¸ì¤ê¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Ìî¤ÏÅçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡¤ò¡¢±ß°æ¤Ï¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÌîÄÅ¥µ¥ï¤ò¡¢ßÀ¤Ï¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤ÎÄÌÌõ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤ÎÍ§¿Í¡¦¾±ÅÄÂ¿µÈ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¤³¤ì¤¤¤¤ÈÖÁÈ¡×¡Ö²øÃÌÏÃ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡Á¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö´ØÅì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¡ÖNHK ONE¤Ç¸«¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÃÎ»ö³Õ²¼¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£