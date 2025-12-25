フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に！男女で国内27勝をマーク
フジクラから2025年シーズンの総括ツアーレポートが届いた。「フジクラシャフトは、2025年に開催された国内男子ツアー25戦中19戦ならびに国内女子ツアーの全36戦でブランド別使用率No.1を獲得し、国内男女ツアーで合計27勝を挙げました。さらにPGAツアー、DPワールドツアー、国内男子ツアーの賞金王がフジクラシャフトを使用するなど、2025年も多くのツアープロの活躍に大きく貢献しました」と、同社広報。
【画像】これが国内女子ツアー全試合の使用率と優勝者の使用モデル
計14勝した国内女子ツアーでは、『SPEEDER NX』シリーズの『BLACK』（4勝）や『VIOLET』（2勝）の勝利も目立ったが、秋以降だけで新製品『GOLD』が4勝と最多勝に並んだ。国内男子ツアーでは11月の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で勝利し、最終的に賞金王に輝いた金子駆大が『VENTUS 6 TR BLUE』を使用するなど、年間で合計13勝を積み上げた。 国内男子ツアーで最多勝モデルは『VENTUS TR BLUE』（4勝）。これはPGAツアーの最終戦「ツアー選手権」で初勝利し、年間王者になったトミー・フリートウッドも愛用。次点は3勝の初代『ベンタスブラック』で、こちらは世界ランク1位のスコッティ・シェフラーや、7度目の欧州王者になったローリー・マキロイが愛用中だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に！男女で国内27勝をマーク
トミー・フリートウッドが米ツアー最終戦で初V＆年間王者に！ 昨季15勝のTM製パターは今季は何勝した？【王者のギア】
2年連続年間女王、ジーノ・ティティクルが「ALLキャロウェイ」でCME連覇【王者のギア】
アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
タイトリスト、国内男女ツアー全試合でボール使用率No.1 男子は最高勝率でスイッチ勢2人含む9人の初勝利に貢献
計14勝した国内女子ツアーでは、『SPEEDER NX』シリーズの『BLACK』（4勝）や『VIOLET』（2勝）の勝利も目立ったが、秋以降だけで新製品『GOLD』が4勝と最多勝に並んだ。国内男子ツアーでは11月の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で勝利し、最終的に賞金王に輝いた金子駆大が『VENTUS 6 TR BLUE』を使用するなど、年間で合計13勝を積み上げた。 国内男子ツアーで最多勝モデルは『VENTUS TR BLUE』（4勝）。これはPGAツアーの最終戦「ツアー選手権」で初勝利し、年間王者になったトミー・フリートウッドも愛用。次点は3勝の初代『ベンタスブラック』で、こちらは世界ランク1位のスコッティ・シェフラーや、7度目の欧州王者になったローリー・マキロイが愛用中だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に！男女で国内27勝をマーク
トミー・フリートウッドが米ツアー最終戦で初V＆年間王者に！ 昨季15勝のTM製パターは今季は何勝した？【王者のギア】
2年連続年間女王、ジーノ・ティティクルが「ALLキャロウェイ」でCME連覇【王者のギア】
アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
タイトリスト、国内男女ツアー全試合でボール使用率No.1 男子は最高勝率でスイッチ勢2人含む9人の初勝利に貢献