岡村靖幸、所属事務所の移籍を発表 新事務所は株式会社ヘポタイヤ 「岡村靖幸とベイベのナラティブは続いていきます」
シンガー・ソングライターの岡村靖幸が、株式会社ヘポタイヤにマネジメントを移籍することが発表された。岡村のスタッフによるXアカウントや、これまで所属していたV4株式会社の代表・近藤雅信氏の個人アカウントを通じて報告された。
【動画】靖幸サンタも登場！公開されたアニメーション映像
岡村のマネジメントを15年間にわたって担ってきたV4は、2025年という節目をもってその役割を一区切りするといい、今後は新たにヘポタイヤがマネジメントを担当することが発表された。近藤氏は「会うは別れのはじめ、終わりは始めのはじめ」という言葉とともに、「みなさんから、たくさんのヒントをもらいました。これからも岡村靖幸とベイベのナラティブは続いていきます」と感謝と展望をつづった。
その後の投稿では「岡村靖幸は新事務所【株式会社ヘポタイヤ】とともに、パワーアップしてステップUP↑していきます」とつづられ、公式ファンクラブ「DATE」が来春リニューアルされることも発表。ティザーサイトとともに、岡村が登場するアニメーション映像も公開された。クリスマスソング「Peach X'mas」にあわせて岡村が登場する内容で、サンタクロースに扮してトナカイのソリに乗る姿などが描かれており、ファンからは今後への応援とともに、「靖幸サンタ!!」「アニメの靖幸素敵すぎます」などの喜びの声が寄せられている。
なお、「ペポタイヤ」は岡村の代表曲「だいすき」の歌詞に登場するワードとして知られており、ファンの間でも盛り上がりを見せている。
【動画】靖幸サンタも登場！公開されたアニメーション映像
岡村のマネジメントを15年間にわたって担ってきたV4は、2025年という節目をもってその役割を一区切りするといい、今後は新たにヘポタイヤがマネジメントを担当することが発表された。近藤氏は「会うは別れのはじめ、終わりは始めのはじめ」という言葉とともに、「みなさんから、たくさんのヒントをもらいました。これからも岡村靖幸とベイベのナラティブは続いていきます」と感謝と展望をつづった。
なお、「ペポタイヤ」は岡村の代表曲「だいすき」の歌詞に登場するワードとして知られており、ファンの間でも盛り上がりを見せている。