『葬送のフリーレン』今年は誰？クリスマス記念ビジュアル解禁 昨年はラオフェンたち3人組
テレビアニメ『葬送のフリーレン』のクリスマスビジュアルが解禁された。フリーレンのサンタ姿を見ることができる。昨年はデンケン、ラオフェン、リヒターの3人組がサンタ＆トナカイ姿になったビジュアルだった。
【画像】黒タイツ＆サンタ姿のフリーレン！公開された新ビジュアル
『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3200万部を突破している。
23年9月〜24年3月にかけて放送された第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、26年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
