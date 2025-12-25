【「雀魂ファン感謝祭2025冬 in 大阪」/第5回「雀魂 小学生麻雀教室」】 12月20日・21日 開催 会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

Yostarは、12月20日・21日の2日間に渡って開催されたリアルイベント「雀魂ファン感謝祭2025冬 in 大阪」と第5回「雀魂 小学生麻雀教室」のレポートを公開した。

本イベントは対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」のリアルイベントで、サービス開始6.5周年を記念して入場無料で開催された。

「雀魂ファン感謝祭2025冬 in 大阪」では麻雀経験を問わず誰もが楽しめるよう様々な工夫を凝らした「魂天神社 縁日コーナー」計9種のアクティビティの出展や来場者同士の熱い対局が繰り広げられる「ミニ東風大会」の他、リアルイベントでの実施のたびに早朝から整理券を求む行列ができる人気企画「対局チャレンジ」なども開催された。

第5回「雀魂 小学生麻雀教室」では25名の小学生を迎え、昨今頭脳競技やeスポーツとしても注目される麻雀の楽しさをより知ってもらうことを目的に、日本最大の学生麻雀団体「学生麻雀連盟」の協力のもと、現役のプロ雀士が直接指導する本格的な麻雀教室が開かれた。

