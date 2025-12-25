CrosSing 14th SEASON より高尾奏音が出演！HoneyWorksの「可愛くてごめん」をカバー！
豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。
第80弾は、TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」華暮愛々 役、TVアニメ「探偵はもう、死んでいる。」斎川唯 役、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!」 Ave Mujica 豊川祥子 / オブリビオニス 役としてアニメ、ライブ共に圧倒的なパフォーマンスを披露している声優の高尾奏音が登場。今回はHoneyWorksの大人気曲、「可愛くてごめん」を歌唱する。
高尾奏音「可愛くてごめん」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中。
本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。
またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でオリジナルチェキが当たるキャンペーンを実施中。
詳しくはCrosSing公式Xをチェック。
●配信情報
高尾奏音
「可愛くてごめん from CrosSing」
配信リンクはこちら
https://CrosSing.lnk.to/KawaikuteGomen
●リリース情報
『CrosSing Collection vol.5』
発売中
品番：PCCG-02428
定価：￥3,850（税込）
購入はこちら
https://lnk.to/PCCG-02428
＜収録曲＞
1.佐伯伊織「ETERNAL BLAZE」（テレビアニメ「魔法少女リリカルなのはA’s」オープニングテーマ）
2.和氣あず未「DISCOTHEQUE」（テレビアニメ「ロザリオとバンパイア CAPU2」オープニングテーマ）
3.内田彩「ちゅ、多様性。」（テレビアニメ「チェンソーマン」第7話エンディング・テーマ）
4.やなぎなぎ「約束はいらない」（テレビアニメ「天空のエスカフローネ」オープニングテーマ）
5.沼倉愛美「あんなに一緒だったのに」（テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ）
6.井口裕香「only my railgun」（テレビアニメ「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ）
7.May’n「SPECIALZ」（テレビアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」オープニングテーマ）
8.藤川千愛「KICK BACK」（テレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマ）
9.石川由依「悪魔の子」（テレビアニメ「『進撃の巨人』 The Final Season Part 2」エンディングテーマ）
10.竹達彩奈「はつこい」（テレビアニメ「五等分の花嫁∬」エンディングテーマ）
11.春茶「Beautiful World」（劇場アニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」主題歌）
12.中島愛「冒険でしょでしょ？」（テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」オープニングテーマ）
BONUS TRACK 内田真礼「世界は恋に落ちている」（テレビアニメ「アオハライド」オープニングテーマ）
※BONUS TRACKはCD限定収録となります。（配信の予定はございません。）
