¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¶È³¦½é¤ÎÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²£ÃÇ¥¢¥ï¡¼¥É¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï11ËüÄ¶¤¨¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼60Ì¾¤ÎÅêÉ¼¡¢ÊÔ½¸Éô20Ì¾¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ê¤É¤«¤é·èÄê¤·¤¿¡Ö½õ±éÇÐÍ¥¡×¡Ö½õ±é½÷Í¥¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯´Ö¥É¥é¥Þ¡Ö½õ±éÇÐÍ¥¡×¥È¥Ã¥×10°ìÍ÷
1°Ì¡§ËÜÅÄ¶ÁÌð¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
2°Ì¡§ÌÜ¹õÏ¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊTBS¡Ë
3°Ì¡§³ÑÅÄ¹¸¹¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
4°Ì¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
5°Ì¡§ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë
6°Ì¡§²£»³Íµ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡Ë
7°Ì¡§À÷Ã«¾ÂÀ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë
8°Ì¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
9°Ì¡§²¬ÅÄ¾À¸¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë
10°Ì¡§ÀÖÀ¾¿Î¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë
¡Ö½õ±éÇÐÍ¥¡×1°Ì¤Ï¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¡ÈÂí¾»¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈËÜÅÄ¶ÁÌð¡£½é¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¾¼ÏÂ¤Î¹ÅÇÉ¤ÊÃË¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¸ÅÉ÷¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºîÉÊ¤ËÆëÀ÷¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤«¤ÄË¤«¤ÊÉ½¸½¤ÇÌ¥¤»¤ëÂí¾»¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¡¦¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢Êü¤Ä¥»¥ê¥Õ¡¦É½¾ð¡¦¹ÔÆ°¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¦¤µ¤®¡ÊX¡§¡÷kandrausagi¡Ë
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥á¥íÃË¤È¤·¤ÆÂí¾»ÍÍÀûÉ÷¤òÆüËÜÃæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡£Àï»þÃæ¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¤¿É½¾ð¤ÎÃæ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¤¹±éµ»ÎÏ¡¢ÌÜ¤ÇÌ¥¤»¤ë±éµ»ÎÏ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤òÊª¸ì¤Ø¶¯¤¯°ú¤¹þ¤ß¡¢ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾ÂÌî¥Á¥ç¥í»Ò¡Ê@choro__ko¡Ë
¡Ö½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Áª¤Ù¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¤Ç¤âÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌÂ¤¦¾Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡¢¤¤¤ä¡¢Âí¾»ÍÍ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Âí¾»ÍÍ¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¹Å¤¤É½¾ð¤«¤éÎø¤ò¤·¤Æ°¦¤¬²êÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤¬Ç®¤¤¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²¹¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë´°àú¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀ¿¼Â¤Ê±éµ»¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë½ã¿è¤Ê¿´¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬²èÌÌ¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¤È¤¤á¤¤ò¤¯¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¡ÈÂí¾»¥í¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤¬»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤âÂ¿¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ä´¶¾ð¤òÍ¥¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤È´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤ò»×¤¤¤ä¤ë°¦¤Î¿¼¤µ¤â¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö1ÏÃ¤ÎÌµÉ½¾ð¤Î±éµ»¤«¤é¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òËÂ¤°¤È¶¦¤ËÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í´ÖÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¡£Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤È¤·¤ÆÃæÈ×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Éã¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ÎÌ´¤ò·Ñ¤°±£¤·»Ò¡¦¹Ì°ì¤òÇ®±é¤·¤¿¡£·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¿®Ç°¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤âå«¤ò¿¼¤á¶¦¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¤·¡¢Ì¾Í¥¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ÎÀ®Ä¹¤òÀâÆÀÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥ÞÃæ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤äâÛ¤ÎÆ°¤¡¢´ã¸÷¡¦¹¢¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀÅ¤«¤ÊÉ½¸½¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¥»¥ê¥Õ¤ËÍê¤é¤ºÁÛ¤¤¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¡×
¡¦¡Ö¡ØÌÜ¹õÏ¡¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ËÃæ¾ò¹Ì°ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢Ëè²ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÇ®ÎÌ¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸å¤Î±éµ»ÎÏ¡¢À¼¤äÌÜÀþ°ì¤Ä¤Ç¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤ª¼Çµï¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¹â¶¶Ìò¡¦³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì¸«¡È¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¼Â¤Ï±§Ãè¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤ËÆü¾ï¤Ø¤ÈÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Èà¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Êª¸ì¤Ë±ü¹Ô¤¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¡¢´Ñ¤ë¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ß¤ó¤¿¤ó¡ÊX¡§@mingtangisready¡Ë
¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É÷ºÓ¤¬¾å¤¬¤é¤º¸ÈÂ©¤Ç¾®¼Ô´¶°î¤ì¤ëµ¤¤Î¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤óÁü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤·¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯°¥½¥¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»ºÇ½ªÅª¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¸«»ö¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎÉÁ¤¯À¤³¦¤Ë¤è¤¯¥Ï¥Þ¤ë¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È³ÑÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê±§Ãè¿Í¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤¦±§Ãè¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢ÉÔØâ¤À¤±¤É¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ï³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ËÅÄÃæ·Ä»ÊÌò¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´üÂÔ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿¡£ºÇ½é¤Ï¶¯°ú¤ÊÇ¯²¼Éô²¼¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£ËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ìÌÌ¤È¡¢¾¯¤·²²ÉÂ¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¨¤ò¸«¤»¤ë²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤òÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë¡¢¶»¤òÏÉÄÏ¤ß¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎBL¥É¥é¥Þ¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÌø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤òÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤ÇÂÎ¸½¡£Í¥¤·¤¹¤®¤Æ¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Î±ü¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏËÌÂ¼¤Î¿¿¹üÄº¡£º£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤È¤Î¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦É×ÉØ¤Î¶õµ¤´¶¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢Èà¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬Êª¸ì¤Ë³Î¤«¤Ê²¹¤â¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¼ÂºÝ¤Ëºî»ì¤ò¤·¤¿¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÌò¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Å¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¡Ê¢¨ÅÚº´ÊÛ¤Ç¡Ø¼å¡¹¤·¤¤¡Ù¤Î°ÕÌ£¡Ë¤À¤±¤ÉÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿ó¤µ¤ó¤òËèÆü±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Î¤Ö¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
6°Ì¡§²£»³Íµ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ëÌò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÌ£¤ä°¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¾å¼ê¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤¬Å·ºÍ¤À¤Ã¤¿¡×
7°Ì¡§À÷Ã«¾ÂÀ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î´¶¾ð¤ò»¦¤·¤¿¤ª¼Çµï¤ä´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë´ËµÞ¤¬¾å¼ê¤¤¡×
¡¦¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶ìÇº¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ë·òµ¤¤µ¤òÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
8°Ì¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê³°¸«¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥«¥ò¥ë¡¿Âë¿¹Âç²í¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÍÉ¤ì¤ëÆ·¤Î±éµ»¤Ï½¨°ï¡×
¡¦¡ÖÈ¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
9°Ì¡§²¬ÅÄ¾À¸¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤«¤È»×¤ï¤»¤ÆÌ£Êý¤À¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±¢¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤¡×
10°Ì¡§ÀÖÀ¾¿Î¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¯¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤µ¤ËÀÖÀ¾¤¯¤ó¤Ë¤·¤«±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤òÊú¤«¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤µ¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¿¼¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
1°Ì¡§¿¹¼·ºÚ¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡ÊNHK¡Ë
2°Ì¡§ÇòÀÐÀ»¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡Ë
3°Ì¡§µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
4°Ì¡§¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë
5°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë
6°Ì¡§²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë
7°Ì¡§ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
8°Ì¡§µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡ÊNetflix¡Ë
9°Ì¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
10°Ì¡§»³ËÜÉñ¹á¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
1°Ì¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ê¤Ä¤ß¤ò±é¤¸¤¿¿¹¼·ºÚ¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Èà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤±éµ»¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¡È¤æ¤ë¤µ¡É¤ò¹ª¤ß¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½É¤ë¿ð¡¹¤·¤µ¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë³Î¤«¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È²¹¤«¤µ¤òÅº¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¿¼¤á¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
uri¡ÊX¡§@anabansawa¡Ë
¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÈÈ¯ÏÃ¤¬»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¾®À¸°Õµ¤¤Ç¤À¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤Ä¤ßÌò¤Ë¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥ä¥·¥Í¥Þ¡Ê@mamemo843¡Ë
¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤¬»ý¤Ä10Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¾ð¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã´¶¤ÇÂÎ¸½¡£¿¹¼·ºÚ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¶õµ¤´¶¤È¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç³Ø¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿´¶¤¸Á´¤Æ¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬±éµ»¤Ê¤Î¤«¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¤Ç¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯É½¸½¤¬¾å¼ê¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¤¤ë¡Á¡ª¡Ù¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£»×½Õ´ü¤ÎÀ¸°Õµ¤¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ù°´¶¤ÏÊú¤«¤º²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂô»³´¶¤¸¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ±éµ»¤ÎÉý¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡Ë¹¾ºäÎïÆàÌò¤Ç¤Î°½÷¤Ã¤×¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿ÇòÀÐÀ»¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤òÁõ¤¤ºÇÂç¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤Ê¤ëÎïÆà¡£Ìµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¼»ÅÊ¤È¼¹Ãå¤ò±£¤·»ý¤Ä¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì°°Õ¤ò¸«»ö¤Ë²ø±é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¡¢ÆÇµ¤¤Î¤¢¤ë¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò´Ù¤ì¤ë°½÷Ìò¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ëÌò¤òºÇ¹â¤Ë¶¸µ¤Åª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤ä¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·ù¤Ê½÷¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤¢¤ëËÜ¿Í¤ÎÀ¶½ã¤µ¤¬1¥ß¥ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢ËÜµ¤¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»Íµ¨¤ò¹¥±é¡£¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¤È¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÇÁ¤«¤»¤ë¸ÉÆÈ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤Ë³Î¤«¤ÊÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÎÏ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤é¤·¤á¤ëÌ¾±é¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¹¤º¤ß¡ÊX¡§¡÷Suzumi_drm¡Ë
¡ÖÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÂçºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ç¤âµß¤¤¤¿¤¤ºÊ¡Ù¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¶¤ÎºÊ¡Ù¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¼é¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¡ÈÌÌÇò¤¨½÷¡É¡£»Íµ¨¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢±ß¼ä¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´ÖÁ´¤Æ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´í¤¦¤µ¤ä¿Ä¤Î¶¯¤µ¤âÞú¤Þ¤»¤ë±éµ»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Øµß¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²æ¡¹¤Ë¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£»Íµ¨¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤½¤Î¤â¤Î¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªÂç¹¥¤¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°¦¤¹¤Ù¤½÷À¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Öµ²±¤Îº®Âù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜ¿Í¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¡¦²ÄÎù¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤À¤È²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î»Íµ¨¤òÁ´¤¯·ùÌ£¤Ê¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£µ²±¤¬º®Íð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀäÌ¯¤Ç¤â¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇµÈ¸¶¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡É¡¦¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¤òÇ®±é¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤êÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ëÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ò½õ¤±¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌ¾À×¤ò·Ñ¤°³Ð¸ç¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¿Ä¤Î¶¯¤¤¼Çµï¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¯ÂÎ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê±ð¤Î¤¢¤ë²Ö³¡»Ñ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥«¡¼¥ë( •̀¢Ï•́ ) ±Ç²è¡õ¥É¥é¥Þ¹¤¡Ê@tyya4x¡Ë
¡Ö¼ª¤Ë»Ä¤ëÑÛ¤È¤·¤¿À¼¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëµ¤¹â¤µ¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢¶ì¤·¤µ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬Þú¤ß½Ð¤ë»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª¸ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µî¤êºÝ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Èº£¤Ç¤â¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÄÕ½Å¤Î¤³¤È¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤½÷À¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö²Ö³¡¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢²á¹ó¤µ¤ò¸«»ö¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¦¡Ö²Ö³¡¤È¤·¤Æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÊé¤¤°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤¬¤¤¤¸¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤Î±éµ»¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Æü´Ú¹çºî¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤¿Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹¥±é¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
µíµ×¡Ê@C_C_K_K_drama¡Ë
¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¼«Á³¤¹¤®¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþËÆ¤È±éµ»ÎÏ¤ÏÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬ÅØÎÏ¤ä½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¿Í¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤Ç±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ë¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡ª¡×
¡¦¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÊÃæ¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Êª¸ì¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
6°Ì¡§²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÀÅ¤«¤ÊÃæ¤Ë¤â¿Ä¤¬¤¢¤ëÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡¢°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤¿ÈÕÇ¯¡£È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¤ÎÃ¸¤¤´Ø·¸¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¡¢¿´¤Î¶«¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
7°Ì¡§ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¤Þ¤À»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¡¢»×½Õ´ü¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¦¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
8°Ì¡§µÜºêÍ¥¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ¤¬ËÜ¿Í¤È½Å¤Ê¤ê¡¢½é¡¹¤·¤¤±éµ»¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡£¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë»þ¤ÎÄ©¤à¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¤¤¤¤¡×
¡¦¡Ö¥É¥é¥àÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤Î´°À®ÅÙ¡¢²Ã¤¨¤Æ¼ç±éµé¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤±éµ»¡£±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢µÜºêÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤·¤«À¾¾ò¼ë²»¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
9°Ì¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤«¤éÀìÇ¤ÆÉ¼ê¤ÎÌ´¤ØÄ©¤à³ëÆ£¡ÄÀ¸ÅÌ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯ÌÏÍÍ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¡¢Æ·¤«¤é°î¤ì¤ëÎÞ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¡ª¡×
¡¦¡Ö±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ò·Ò¤°¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡×
10°Ì¡§»³ËÜÉñ¹á¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤ÇÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¸«¤»¤ë½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²Ã¸º¤ò¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ÄÈþ¤Î¤½¤Ð¤ËÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¼«Î©¤·¤¿½÷À¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Á´20ÉôÌç°Ê¾å¤Î¾Þ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉ¾²Á¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡1°Ì¡§ËÜÅÄ¶ÁÌð¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×
¡Ö½õ±éÇÐÍ¥¡×1°Ì¤Ï¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¡ÈÂí¾»¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈËÜÅÄ¶ÁÌð¡£½é¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¾¼ÏÂ¤Î¹ÅÇÉ¤ÊÃË¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¸ÅÉ÷¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºîÉÊ¤ËÆëÀ÷¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤«¤ÄË¤«¤ÊÉ½¸½¤ÇÌ¥¤»¤ëÂí¾»¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¡¦¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢Êü¤Ä¥»¥ê¥Õ¡¦É½¾ð¡¦¹ÔÆ°¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¦¤µ¤®¡ÊX¡§¡÷kandrausagi¡Ë
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥á¥íÃË¤È¤·¤ÆÂí¾»ÍÍÀûÉ÷¤òÆüËÜÃæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡£Àï»þÃæ¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤¤»þÂåÀßÄê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¤¿É½¾ð¤ÎÃæ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¤¹±éµ»ÎÏ¡¢ÌÜ¤ÇÌ¥¤»¤ë±éµ»ÎÏ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤òÊª¸ì¤Ø¶¯¤¯°ú¤¹þ¤ß¡¢ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾ÂÌî¥Á¥ç¥í»Ò¡Ê@choro__ko¡Ë
¡Ö½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Áª¤Ù¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¤Ç¤âÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌÂ¤¦¾Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡¢¤¤¤ä¡¢Âí¾»ÍÍ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Âí¾»ÍÍ¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¹Å¤¤É½¾ð¤«¤éÎø¤ò¤·¤Æ°¦¤¬²êÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤¬Ç®¤¤¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²¹¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë´°àú¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀ¿¼Â¤Ê±éµ»¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë½ã¿è¤Ê¿´¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬²èÌÌ¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¤È¤¤á¤¤ò¤¯¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¡ÈÂí¾»¥í¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤¬»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤âÂ¿¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ä´¶¾ð¤òÍ¥¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤È´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤ò»×¤¤¤ä¤ë°¦¤Î¿¼¤µ¤â¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö1ÏÃ¤ÎÌµÉ½¾ð¤Î±éµ»¤«¤é¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òËÂ¤°¤È¶¦¤ËÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í´ÖÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡2°Ì¡§ÌÜ¹õÏ¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¡£Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤È¤·¤ÆÃæÈ×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Éã¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ÎÌ´¤ò·Ñ¤°±£¤·»Ò¡¦¹Ì°ì¤òÇ®±é¤·¤¿¡£·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¿®Ç°¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤âå«¤ò¿¼¤á¶¦¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¤·¡¢Ì¾Í¥¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ÎÀ®Ä¹¤òÀâÆÀÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥ÞÃæ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤äâÛ¤ÎÆ°¤¡¢´ã¸÷¡¦¹¢¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀÅ¤«¤ÊÉ½¸½¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¥»¥ê¥Õ¤ËÍê¤é¤ºÁÛ¤¤¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¡×
¡¦¡Ö¡ØÌÜ¹õÏ¡¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ËÃæ¾ò¹Ì°ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢Ëè²ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÇ®ÎÌ¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸å¤Î±éµ»ÎÏ¡¢À¼¤äÌÜÀþ°ì¤Ä¤Ç¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤ª¼Çµï¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡3°Ì¡§³ÑÅÄ¹¸¹¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¹â¶¶Ìò¡¦³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì¸«¡È¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¼Â¤Ï±§Ãè¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤ËÆü¾ï¤Ø¤ÈÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Èà¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Êª¸ì¤Ë±ü¹Ô¤¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¡¢´Ñ¤ë¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ß¤ó¤¿¤ó¡ÊX¡§@mingtangisready¡Ë
¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É÷ºÓ¤¬¾å¤¬¤é¤º¸ÈÂ©¤Ç¾®¼Ô´¶°î¤ì¤ëµ¤¤Î¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤óÁü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤·¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯°¥½¥¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»ºÇ½ªÅª¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¸«»ö¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎÉÁ¤¯À¤³¦¤Ë¤è¤¯¥Ï¥Þ¤ë¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È³ÑÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê±§Ãè¿Í¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤¦±§Ãè¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢ÉÔØâ¤À¤±¤É¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ï³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¢¡4°Ì¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×
¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ËÅÄÃæ·Ä»ÊÌò¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´üÂÔ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿¡£ºÇ½é¤Ï¶¯°ú¤ÊÇ¯²¼Éô²¼¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£ËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ìÌÌ¤È¡¢¾¯¤·²²ÉÂ¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¨¤ò¸«¤»¤ë²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤òÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë¡¢¶»¤òÏÉÄÏ¤ß¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎBL¥É¥é¥Þ¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¢¡5°Ì¡§ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÌø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤òÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤ÇÂÎ¸½¡£Í¥¤·¤¹¤®¤Æ¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Î±ü¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏËÌÂ¼¤Î¿¿¹üÄº¡£º£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤È¤Î¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦É×ÉØ¤Î¶õµ¤´¶¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢Èà¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬Êª¸ì¤Ë³Î¤«¤Ê²¹¤â¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¼ÂºÝ¤Ëºî»ì¤ò¤·¤¿¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÌò¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Å¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¡Ê¢¨ÅÚº´ÊÛ¤Ç¡Ø¼å¡¹¤·¤¤¡Ù¤Î°ÕÌ£¡Ë¤À¤±¤ÉÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿ó¤µ¤ó¤òËèÆü±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Î¤Ö¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
6°Ì¡§²£»³Íµ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ëÌò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÌ£¤ä°¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¾å¼ê¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤¬Å·ºÍ¤À¤Ã¤¿¡×
7°Ì¡§À÷Ã«¾ÂÀ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î´¶¾ð¤ò»¦¤·¤¿¤ª¼Çµï¤ä´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë´ËµÞ¤¬¾å¼ê¤¤¡×
¡¦¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶ìÇº¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ë·òµ¤¤µ¤òÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
8°Ì¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê³°¸«¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥«¥ò¥ë¡¿Âë¿¹Âç²í¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÍÉ¤ì¤ëÆ·¤Î±éµ»¤Ï½¨°ï¡×
¡¦¡ÖÈ¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
9°Ì¡§²¬ÅÄ¾À¸¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤«¤È»×¤ï¤»¤ÆÌ£Êý¤À¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±¢¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤¡×
10°Ì¡§ÀÖÀ¾¿Î¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¯¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤µ¤ËÀÖÀ¾¤¯¤ó¤Ë¤·¤«±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤òÊú¤«¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤µ¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¿¼¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¢¡1°Ì¡§¿¹¼·ºÚ¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×
1°Ì¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ê¤Ä¤ß¤ò±é¤¸¤¿¿¹¼·ºÚ¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Èà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤±éµ»¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¡È¤æ¤ë¤µ¡É¤ò¹ª¤ß¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½É¤ë¿ð¡¹¤·¤µ¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë³Î¤«¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È²¹¤«¤µ¤òÅº¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¿¼¤á¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
uri¡ÊX¡§@anabansawa¡Ë
¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÈÈ¯ÏÃ¤¬»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¾®À¸°Õµ¤¤Ç¤À¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤Ä¤ßÌò¤Ë¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥ä¥·¥Í¥Þ¡Ê@mamemo843¡Ë
¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤¬»ý¤Ä10Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¾ð¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã´¶¤ÇÂÎ¸½¡£¿¹¼·ºÚ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¶õµ¤´¶¤È¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç³Ø¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿´¶¤¸Á´¤Æ¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬±éµ»¤Ê¤Î¤«¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¤Ç¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯É½¸½¤¬¾å¼ê¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¤¤ë¡Á¡ª¡Ù¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£»×½Õ´ü¤ÎÀ¸°Õµ¤¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ù°´¶¤ÏÊú¤«¤º²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂô»³´¶¤¸¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ±éµ»¤ÎÉý¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×
¢¡2°Ì¡§ÇòÀÐÀ»¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡Ë¹¾ºäÎïÆàÌò¤Ç¤Î°½÷¤Ã¤×¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿ÇòÀÐÀ»¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤òÁõ¤¤ºÇÂç¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤Ê¤ëÎïÆà¡£Ìµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¼»ÅÊ¤È¼¹Ãå¤ò±£¤·»ý¤Ä¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì°°Õ¤ò¸«»ö¤Ë²ø±é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¡¢ÆÇµ¤¤Î¤¢¤ë¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò´Ù¤ì¤ë°½÷Ìò¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ò¡¼¥ëÌò¤òºÇ¹â¤Ë¶¸µ¤Åª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤ä¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·ù¤Ê½÷¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤¢¤ëËÜ¿Í¤ÎÀ¶½ã¤µ¤¬1¥ß¥ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢ËÜµ¤¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡3°Ì¡§µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×
µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»Íµ¨¤ò¹¥±é¡£¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¤È¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÇÁ¤«¤»¤ë¸ÉÆÈ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤Ë³Î¤«¤ÊÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÎÏ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤é¤·¤á¤ëÌ¾±é¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¹¤º¤ß¡ÊX¡§¡÷Suzumi_drm¡Ë
¡ÖÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÂçºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ç¤âµß¤¤¤¿¤¤ºÊ¡Ù¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¶¤ÎºÊ¡Ù¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¼é¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¡ÈÌÌÇò¤¨½÷¡É¡£»Íµ¨¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢±ß¼ä¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´ÖÁ´¤Æ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´í¤¦¤µ¤ä¿Ä¤Î¶¯¤µ¤âÞú¤Þ¤»¤ë±éµ»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Øµß¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²æ¡¹¤Ë¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£»Íµ¨¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤½¤Î¤â¤Î¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªÂç¹¥¤¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°¦¤¹¤Ù¤½÷À¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Öµ²±¤Îº®Âù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜ¿Í¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¡¦²ÄÎù¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤À¤È²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î»Íµ¨¤òÁ´¤¯·ùÌ£¤Ê¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£µ²±¤¬º®Íð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀäÌ¯¤Ç¤â¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¢¡4°Ì¡§¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇµÈ¸¶¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡É¡¦¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¤òÇ®±é¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤êÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ëÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ò½õ¤±¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌ¾À×¤ò·Ñ¤°³Ð¸ç¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¿Ä¤Î¶¯¤¤¼Çµï¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¯ÂÎ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê±ð¤Î¤¢¤ë²Ö³¡»Ñ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥«¡¼¥ë( •̀¢Ï•́ ) ±Ç²è¡õ¥É¥é¥Þ¹¤¡Ê@tyya4x¡Ë
¡Ö¼ª¤Ë»Ä¤ëÑÛ¤È¤·¤¿À¼¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëµ¤¹â¤µ¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢¶ì¤·¤µ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬Þú¤ß½Ð¤ë»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª¸ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µî¤êºÝ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Èº£¤Ç¤â¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÄÕ½Å¤Î¤³¤È¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤½÷À¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö²Ö³¡¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢²á¹ó¤µ¤ò¸«»ö¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¦¡Ö²Ö³¡¤È¤·¤Æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÊé¤¤°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤¬¤¤¤¸¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤Î±éµ»¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡5°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×
Æü´Ú¹çºî¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤¿Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹¥±é¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡ä
µíµ×¡Ê@C_C_K_K_drama¡Ë
¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¼«Á³¤¹¤®¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþËÆ¤È±éµ»ÎÏ¤ÏÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬ÅØÎÏ¤ä½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¿Í¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤Ç±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ë¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡ª¡×
¡¦¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÊÃæ¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Êª¸ì¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
6°Ì¡§²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÀÅ¤«¤ÊÃæ¤Ë¤â¿Ä¤¬¤¢¤ëÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡¢°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤¿ÈÕÇ¯¡£È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¤ÎÃ¸¤¤´Ø·¸¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¡¢¿´¤Î¶«¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
7°Ì¡§ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¤Þ¤À»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¡¢»×½Õ´ü¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¦¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
8°Ì¡§µÜºêÍ¥¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ¤¬ËÜ¿Í¤È½Å¤Ê¤ê¡¢½é¡¹¤·¤¤±éµ»¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡£¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë»þ¤ÎÄ©¤à¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¤¤¤¤¡×
¡¦¡Ö¥É¥é¥àÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤Î´°À®ÅÙ¡¢²Ã¤¨¤Æ¼ç±éµé¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤±éµ»¡£±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢µÜºêÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤·¤«À¾¾ò¼ë²»¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
9°Ì¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤«¤éÀìÇ¤ÆÉ¼ê¤ÎÌ´¤ØÄ©¤à³ëÆ£¡ÄÀ¸ÅÌ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯ÌÏÍÍ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¡¢Æ·¤«¤é°î¤ì¤ëÎÞ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¡ª¡×
¡¦¡Ö±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ò·Ò¤°¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡×
10°Ì¡§»³ËÜÉñ¹á¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤ÇÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¸«¤»¤ë½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²Ã¸º¤ò¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ÄÈþ¤Î¤½¤Ð¤ËÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¼«Î©¤·¤¿½÷À¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Á´20ÉôÌç°Ê¾å¤Î¾Þ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉ¾²Á¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
