¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É[Alexandros]¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2nd¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¼¡Ëë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢⾳³Ú¤¬⽣¤Þ¤ì¤ëÁÏÂ¤⽅Ë¡¤ä¤½¤Î⾳³Ú¤ò²òÊü¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¹½À®¡¢⽇¡¹¤Îµ¤¤Å¤¡¢Ãç´Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¢Â¦¤â⾚Íç¡¹¤ËÄÖ¤ê¡¢º£¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤ÏÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Àî¾å¤¬³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é»×º÷¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤¤Ë⾝¤ò°Ñ¤Í¤ë⾃Á³ÂÎ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Åù⾝⼤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Çä¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿Àî¾å¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇø¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤ä¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ®ÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Ãå¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢12·î¤ÎÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åß¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À®ÅÔ¤ÇÍÌ¾¤ÊÀê¤¤»Õ¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È¡£·ÝÇ½¿Í¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾éÃÌ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£º£Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àî¾å¤Ï¡Ö±Ç²è¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è¤Î»úËë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀâÌÀ¡¦²òÀâ¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¼¡Ëë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±¤À¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÃµµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎËë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åö¤Æ»ú¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡Ö»Å»ö¤òË»¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡¢¤â¤·¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Á´Á³¿¦¼ï¤¬°ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«ÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¤³¤½ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Àî¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¼¡¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎÊý¤¬±¿µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¼¡Ëë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤ÎËë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë15Ç¯´Ö¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÁö¤êÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¡¢40ºÐ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤ò¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ëºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î40Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤«¤é¼è¤ê³Ý¤«¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀî¾åÍÎÊ¿¤È¤«Alexandros¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñÀÒ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àî¾å¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤â·ë¹½Ë»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸áÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡¢º£Ç¯²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ÆÁ¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ä¤ê¤Î20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Àî¾åÍÎÊ¿¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÇø¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×È¯Çä¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹
