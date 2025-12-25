昭和100年にあたる今年、ニューズナウではシリーズで「昭和からのメッセージ」をお送りました。きょう25日で最終回です。

12月25日は1926年、大正天皇の崩御に伴い、昭和に元号が変わった日です。また、終戦の8年後、昭和28年12月25日は奄美群島が日本に復帰した日でもあります。

25日、復帰記念イベントなどが開かれた奄美市から中継です。

（北原記者）

奄美市からお伝えします。太平洋戦争終戦後、アメリカ軍の統治下にあった奄美群島が、日本に復帰して、きょう25日で72年です。

奄美市では25日、集会が開かれ、参加した島民らは復帰までの苦難の歴史に思いを馳せていました。

奄美市を一望できるおがみ山公園の復帰記念広場で開かれた集会には、およそ50人が参加し、復帰の日を祝いました。

奄美群島は太平洋戦争終戦後間もない1946年からおよそ8年間、アメリカ軍の統治下におかれていました。

日本本土との自由な行き来ができず、物資・食糧が不足する中、当時の人口およそ22万人のうち14歳以上の99.8%の署名を集め、断食などにより、1953年の12月25日、日本に復帰を果たしました。

参加者たちは、公園内にある復帰運動のリーダー、泉芳朗の銅像に花をたむけて先人たちの偉業を称えました。

（中学2年生の時に復帰）「我々も提灯行列に参加した。若い人たちがそれを引き継いで、奄美のことを考えてくれていることに感動」

集会の後、復帰運動の中心的な場所だった名瀬小学校では、奄美市内の小中学生が、泉芳朗の復帰への思いを綴った詩、「断食悲願」を朗読しました。

（詩の朗読）「奇妙不可解な人為の緯線がのろわれた民族の死線に変わろうとしている」

（朗読した小学6年生）「昔の人たちの日本に戻りたいという気持ちを思いながら朗読した」

参加した児童・生徒らは、詩を朗読しながら、奄美の苦難の歴史と先人たちの偉業に思いを馳せていました。

私は今、奄美市の末広市場にいます。戦後から、鮮魚店などがあり市民の台所として親しまれてきました。

奥のブースで喋っているのは、MBCにも度々ご出演のパーソナリティの渡陽子さんと、日本復帰当時、高校1年生だった石神京子さんです。

放送中ですが、ブースの中に入れていただけるということです。

Q.これはどのようなコーナー？

（パーソナリティ 渡陽子さん）「奄美群島日本復帰72周年の日ということで、当時を知る語り部の方をお迎えして振り返っていただいていた」

Q.72年前の今、何をしていたか？

（復帰運動を知る 石神京子さん・87）「72年前は、高校1年生だった。その日、私たちは女子高校から『復帰の歌』と『朝はあけたり』のコーラスを練習していた。歌詞を見ずに歌わなければならず、とても緊張していた」

Q.復帰72年を迎えた今の感想は？

（復帰運動を知る 石神京子さん・87）「昼間の行事（日本復帰記念の日つどい）をみて、子どもたちも大人たちも、このようにして繋いでいけば大丈夫と感じた」

Q.当時のことを喋る方は減っている？

（パーソナリティ 渡陽子さん）「年々、語り部の方・当時を知る方が少なくなっていることを感じている」

「どのように当時を知っていくのか。当時の方に聞くのが一番だが、私たちの世代が継ぎ、また次の世代に継いでいかなければならない」

日本復帰の当時の様子を知る方が高齢化などの問題で減っていますが、あまみエフエムさんのように伝える方も多く、また小中学生も興味を強く持っていました。

日本復帰の話をどう伝えるのかが課題となっていきそうです。

・