デザイナーにもマーケティングの知識は必要！ 基本用語を２つ解説！【瞬解！ デザイン用語図鑑】

【ビジネス用語- ブランド】「マーケティング MARKETING」

顧客のニーズを調査・分析し、商品やサービスを開発し、営業や宣伝活動をすること。商品を効率的に売るための仕組みをつくること。

マーケティングの５つのプロセス

１．環境分析

顧客・競合・市場環境を調査し、どのようなニーズがあるのか、トレンドがどのようなものかを把握します。

２．STP分析

どの市場を狙い、誰を主な顧客にするかを決め、自社を競合と差別化してユーザーの心に残る立ち位置をつくります。

３．マーケティングミックス

具体的な施策を設計し、実行準備をします。マーケティング要素の組み合わせを4P戦略といいます。

４．実行

計画した内容に基づいて、広告、SNS運用、イベント、コンテンツ配信など、プロモーションや販売活動を展開します。

５．管理

コンバージョン数、アクセス数など、成果を数値で振り返り、改善点を見つけ次回に活かします。

【POINT】

マーケティングとは、顧客を理解することから始まり、自社の価値を創造し、信頼や売上を持続的に積み上げていくことを指します。

【ビジネス用語- ブランド】「ペルソナ PERSONA」

ターゲットにするユーザーの具体的な人物像のこと。

目的とメリット ・ユーザーをより理解し、ニーズの把握がしやすくなる。

・企画を進めていく上での判断材料になる。

・チームで共通の認識をもてるようになる。 注意点 ・実際のユーザーから離れすぎないようにする。

・固執しすぎず、柔軟にペルソナの見直しをする。

・必要に応じて複数のペルソナを考える。

市場をリサーチし、よりリアリティがあるペルソナをつくることが大切です。

【POINT】

ペルソナはユーザー中心のものづくりを考える上で大切な指標になります。

ユーザーの立場に立ち、よりよいデザインやサービスを提供しましょう。

【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e