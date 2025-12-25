デザイナーにもマーケティングの知識は必要！ 基本用語を２つ解説！【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【ビジネス用語- ブランド】「マーケティング MARKETING」
顧客のニーズを調査・分析し、商品やサービスを開発し、営業や宣伝活動をすること。商品を効率的に売るための仕組みをつくること。
マーケティングの５つのプロセス
１．環境分析
顧客・競合・市場環境を調査し、どのようなニーズがあるのか、トレンドがどのようなものかを把握します。
２．STP分析
どの市場を狙い、誰を主な顧客にするかを決め、自社を競合と差別化してユーザーの心に残る立ち位置をつくります。
３．マーケティングミックス
具体的な施策を設計し、実行準備をします。マーケティング要素の組み合わせを4P戦略といいます。
４．実行
計画した内容に基づいて、広告、SNS運用、イベント、コンテンツ配信など、プロモーションや販売活動を展開します。
５．管理
コンバージョン数、アクセス数など、成果を数値で振り返り、改善点を見つけ次回に活かします。
【POINT】
マーケティングとは、顧客を理解することから始まり、自社の価値を創造し、信頼や売上を持続的に積み上げていくことを指します。
【ビジネス用語- ブランド】「ペルソナ PERSONA」
ターゲットにするユーザーの具体的な人物像のこと。
目的とメリット
・ユーザーをより理解し、ニーズの把握がしやすくなる。
・企画を進めていく上での判断材料になる。
・チームで共通の認識をもてるようになる。
注意点
・実際のユーザーから離れすぎないようにする。
・固執しすぎず、柔軟にペルソナの見直しをする。
・必要に応じて複数のペルソナを考える。
市場をリサーチし、よりリアリティがあるペルソナをつくることが大切です。
【POINT】
ペルソナはユーザー中心のものづくりを考える上で大切な指標になります。
ユーザーの立場に立ち、よりよいデザインやサービスを提供しましょう。
【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e