【裏ワザ】◯◯するだけで「インスタントコーヒー」が劇的においしくなる！

朝目覚めたときや仕事中に飲むコーヒーに、一日を支えられている方もいるはず。そこでオススメしたいのが「インスタントコーヒー」がさらにおいしくなる裏ワザです！ ほんのちょっとのひと工夫だけで、いつもの味わいが劇的に変化するんですよ。

おいしい「インスタントコーヒー」裏ワザ



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

では試してみます！

1．まず、カップにインスタントコーヒーの粉末を入れて、少量の冷水を注ぎ入れます。





お湯を入れる前にスプーンでよく溶かすことが、今回の裏ワザのポイントです！





2．あとはいつものようにお湯を注いで、味見してみましょう。





ううむっ、ハッキリと味の変化がわかります！ 今回使用したインスタントコーヒーは苦みが強めなのですが、この方法で味わうと本当にマイルドになりました。普段はミルクを入れていたのですが、ブラックで味わいたくなるおいしさです。

管理栄養士さんにおいしくなる理由を聞いてみました

「インスタントコーヒー粉末には、炭水化物であるでんぷんや糖類などが含まれています。でんぷんは60℃くらいで糊状に変化し始めるのですが、それが今回の裏ワザに関係しているのだと思います。」

まずはじめに冷水で溶かしておくなんて、考えたこともありませんでした。水では溶けにくいと思っていたのですが、そんなこともなく、サッと溶けましたよ。自宅のインスタントコーヒーが本格的な味わいになる裏ワザで、おうちカフェを楽しんでくださいね。