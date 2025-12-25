漫画家の魚喃キリコさんが昨年（2024年）の12月25日、52歳で死去していたことがわかりました。株式会社東京ニュース通信社が本日（2025年）12月25日に発表しました。

東京ニュース通信社は、「漫画家・魚喃キリコ氏が、2024年12月25日、52歳で静かにその生涯を閉じられました。」と報告。訃報の公表が1年の時を経て本日となったのは、故人と遺族の意向によるものとのことです。

魚喃キリコさんについては、「数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました。」と紹介。

また、「映画化もされ、広く認知された代表作『blue』『strawberry shortcakes』『南瓜とマヨネーズ』をはじめとする作品群は、漫画表現の可能性を拡張し、時代を超えて読み継がれる存在となっています。」と経歴を紹介しています。

さらに、「その作品は、孤独や痛み、愛情といった人の内面を静かに、しかし確かな言葉と美しい線で紡ぎ出すことにより、多くの創作者や読者の心に深い影響を与えました。」と故人の功績を伝えています。

最後に「生前のご厚誼に深く感謝し、ここに謹んでお知らせいたします。なお、葬儀は近親者のみにて執り行われました。ご家族への取材等につきましてもお控えいただきますよう、ここにお願い申し上げます。」としています。

魚喃キリコさんは、1993年『HOLE』（月間漫画ガロ）でデビュー。主な作品に映画化された『blue』や『strawberry shortcakes』、『南瓜とマヨネーズ』のほか、『ハルチン』や、短編集『Water.』『痛々しいラヴ』などがあります。

【担当：芸能情報ステーション】