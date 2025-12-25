母親と子どもの4人が死亡し、その後、母親と交際していたとみられる男性が遺体で見つかった事件。男性の遺体が見つかったマンションに母親が空気清浄機のようなものを持ち込んでいたことがわかりました。

近隣住民

「ご主人と子どもたちは和気あいあいと。（仲が）悪いようには見えなかった」

先週金曜、東京・西東京市の住宅で発見されたのは、9歳と11歳の小学生。その隣の部屋に、16歳の高校生と36歳の母親が倒れていて、無理心中の可能性があるとみられています。

さらに、おととい、この亡くなった母親名義で契約していたマンションで…

記者

「西東京市の現場からおよそ5キロほど離れた、練馬区のマンションの一室で男性の遺体が見つかったということです」

クローゼットから遺体で発見されたのは、27歳の中窪新太郎さん。腹や背中などに十数か所の刺し傷や切り傷があり、死因は出血性ショック。捜査関係者によると、「長袖シャツ」に「下着姿」だったことが新たにわかりました。

母親と交際関係にあったとみられている中窪さん。携帯電話が母親の車や自宅から見つかっていて、親子が死亡しているのが見つかる3日前には、その携帯から中窪さんの会社の関係者宛に…

「体調不良で会社を休む」

このようなメッセージが送られていたということです。

きのう、中窪さんの遺体が発見されたマンションでは…

記者

「部屋のクローゼットでしょうか。警視庁による現場検証が行われています」

クローゼットから遺体で発見された中窪さん。ベッドには血痕が残っていたのですが、このとき作動していたのが「空気清浄機」です。捜査関係者によると、親子が死亡する2日前に、母親とみられる人物が空気清浄機のようなものを持ってマンションに入っていく様子が防犯カメラに写っていたことが新たにわかりました。

クローゼットにはテープで目張りされ、消臭剤が置かれていたことも新たにわかっていて、警視庁は当時の状況を詳しく調べています。