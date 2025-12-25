歌手で俳優のパク・ユチョンさんが、日本1st写真集『Fragments of color』の発売記念会見を行いました。



【写真を見る】【 パク・ユチョン 】 「やっと素直な僕が出た」 日本1st写真集に手応え 「もっともっと日本で活動ができるように」





12月25日発売ということで、パクさんは、“発売日がクリスマスで、運が良かった。発売日じゃなかったら何も予定がなかったので”と、チャーミングに挨拶。“1st写真集が発売できるのは光栄。すごく意味がある写真集で、これからの活動に向かって力を入れていけるという、ターニングポイントのような写真集です”と、今回の写真集が自身にとって大きな意味があることを明かしました。







撮影でこだわったことを聞かれると、“顔の調子”や“ナチュラルな表情”と話したパクさん。“沖縄での「男らしさ」が見えるコンセプトの写真も好きだし、海の撮影での表情も幸せそう。自信がある写真集で、100点だと個人的には思います”と、出来栄えに満足している様子でした。

また、「写真集を最初に渡したい人」を聞かれると、“1人ですよね？...1人はちょっと困るんですけど”と、苦笑い。“たくさんの方が見てくださるといいな。その中でもストレスが多い方とか、未来に向かって元気を出したい方々に”と、真摯に答えていました。







そんなパクさんは、“撮影をしながら、やっと素直な僕が出た感じがして逆に元気をもらった。日本で仕事をするのがすごく幸せ”と、満面の笑み。次回作の展望については“まずは、2回目の機会がある想像をするだけ幸せ。個人的には、日本で撮影をしたい。日本全国を回りながら撮影できたらいいなと思います”と、日本愛を語ると、“もっともっと日本で活動ができるように頑張りますので、よろしくお願いします！”と、今後の活動に意欲を見せていました。







【担当：芸能情報ステーション】