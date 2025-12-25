三上悠亜が通うエステで有吉弘行がバストアップ！「すごいボリュームが…」

12月21日（日）放送の『有吉クイズ』では、有吉弘行のプライベートに密着する企画の最新作が放送された。

「紅白直前にやりたかったこと」として有吉が三上悠亜と向かったのは、バストケアに特化しているというエステサロン。そこで2人は施術着に着替え…。

【映像】「Dカップくらいはありそう」バストケアエステで驚きの変化

今回は「有吉プライベート密着クイズ」の最新作。有吉は「女性友達同士でしか行けない場所に行ってみたい」とゲストの三上と合流すると、女性専用の下着サロンに続いて三上が通っているというエステサロンを訪れた。

「バストをきれいにまん丸にしてくれる」という同エステには、三上の友人である藤田ニコルも通っているそう。三上自身は「大事の撮影の前はいつもここに駆け込んでいる」と語る。

気になる部分を聞かれた有吉は、「子どもが生まれてからトレーニングもできてないんで、胸が下がってきた」とバストケアを希望した。

スタッフに促され、三上もエステを受けることになると、有吉とともに施術着に着替えた三上は「変な撮影みたい」と笑う。

まずは普段どおり紙ブラと紙パンツという格好になった三上が施術を受ける。普段はセラピスト2人が同時に3時間の施術を行うそうで、その金額にスタジオのヒコロヒーと朝日奈央が驚きの悲鳴を上げていた。

続いて有吉もバストケアエステを体験。スタジオでは霜降り明星・せいやが「三上さんがええなあ。ずっと三上さんでええけど」と残念そうな表情を浮かべる。

20分間、バスト周りを念入りにケアしてもらうと、なんと有吉の胸も膨らんだように変化。三上が「すごいボリュームが出てきた」と指摘すると、有吉は「嬉しいなあ」と満足げな様子をみせた。

実際に谷間ができたように見えることもあり、スタジオにも「バスト寄ってきてる気がする」「すごくない!?」と驚きの声がこだましていた。