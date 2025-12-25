【サブウェイ】チケットどっさりな福袋2種類が登場。限定デザインのニットバッグ＆ピンバッチもかわいい《12月26日〜》

サブウェイは、2025年12月26日から数量限定で「サブウェイ2026福袋」を販売します（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）。

5000円ver.には「KINTO」コラボのボトルも

年末恒例の「サブウェイ福袋」が、今年も全国店舗で販売されます。福袋は3000円と5000円の2種から選べます。

それぞれのセット内容は下記のとおり。

【3000円ver.】

オリジナルニットバッグ／ピンバッチ／サンドイッチチケット6枚（計3560円分※えびアボカド・BLT・てり焼きチキン・スパイシークラブハウス・アボカドチキン・たまご）

【5000円ver.】

オリジナルニットバッグ／ピンバッチ／サンドイッチチケット9枚（計5630円分※えびアボカド・BLT・てり焼きチキン・スパイシークラブハウス・アボカドチキン・たまご・生ハムマスカルポーネ・ローストビーフ・アメリカンクラブハウス）

・オリジナルニットバッグ

性別やシーンを問わず使いやすい柔らかな素材感で、何を入れてもちょうどいいサイズ。

日常のちょっとした外出やショッピングはもちろん、通勤時のランチバッグとしても、幅広い場面で活用できます。

サイズは幅250mm×高さ450mm×マチ100mm。

・ピンバッチ

サブウェイのサンドイッチやアイテムをモチーフにしたかわいらしいピンバッチ。全5種類の中から、ランダムで１つ入っています。

・サンドイッチチケット

昨年よりも相当金額が上がり、さらにお得に人気メニューを楽しめるようになりました。「3000円ver.」には3560円分の6枚、「5000円ver.」には5630円分相当の9枚が付いてきます。

スキー場、球場店舗などの一部店舗を除いて利用可能。引換時、該当商品が売り切れの場合は、その商品と同価格もしくはそれ以上の価格の商品と交換されます。

・ウォーターボトル※「5000円ver.」限定

テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボしたオリジナルデザインです。傷がつきにくく割れにくいのに、軽量で持ち運びしやすい優れモノ。普段使いにぴったりのアイテムです。

容量は500ml、サイズは高さ200mm。

レジャー施設内店舗等、一部店舗では福袋の販売はありません。

一部店舗では発売日が異なります。また、予約や取り置きはできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部