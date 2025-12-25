【サブウェイ】チケットどっさりな福袋2種類が登場。限定デザインのニットバッグ＆ピンバッチもかわいい《12月26日〜》
サブウェイは、2025年12月26日から数量限定で「サブウェイ2026福袋」を販売します（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）。
5000円ver.には「KINTO」コラボのボトルも
年末恒例の「サブウェイ福袋」が、今年も全国店舗で販売されます。福袋は3000円と5000円の2種から選べます。
それぞれのセット内容は下記のとおり。
【3000円ver.】
オリジナルニットバッグ／ピンバッチ／サンドイッチチケット6枚（計3560円分※えびアボカド・BLT・てり焼きチキン・スパイシークラブハウス・アボカドチキン・たまご）
【5000円ver.】
オリジナルニットバッグ／ピンバッチ／サンドイッチチケット9枚（計5630円分※えびアボカド・BLT・てり焼きチキン・スパイシークラブハウス・アボカドチキン・たまご・生ハムマスカルポーネ・ローストビーフ・アメリカンクラブハウス）
・オリジナルニットバッグ
性別やシーンを問わず使いやすい柔らかな素材感で、何を入れてもちょうどいいサイズ。
日常のちょっとした外出やショッピングはもちろん、通勤時のランチバッグとしても、幅広い場面で活用できます。
サイズは幅250mm×高さ450mm×マチ100mm。
・ピンバッチ
サブウェイのサンドイッチやアイテムをモチーフにしたかわいらしいピンバッチ。全5種類の中から、ランダムで１つ入っています。
・サンドイッチチケット
昨年よりも相当金額が上がり、さらにお得に人気メニューを楽しめるようになりました。「3000円ver.」には3560円分の6枚、「5000円ver.」には5630円分相当の9枚が付いてきます。
スキー場、球場店舗などの一部店舗を除いて利用可能。引換時、該当商品が売り切れの場合は、その商品と同価格もしくはそれ以上の価格の商品と交換されます。
・ウォーターボトル※「5000円ver.」限定
テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボしたオリジナルデザインです。傷がつきにくく割れにくいのに、軽量で持ち運びしやすい優れモノ。普段使いにぴったりのアイテムです。
容量は500ml、サイズは高さ200mm。
レジャー施設内店舗等、一部店舗では福袋の販売はありません。
一部店舗では発売日が異なります。また、予約や取り置きはできません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部