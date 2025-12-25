「すごいマインクラフト感」「唯一無二や」J２初昇格クラブの新ユニに脚光！ 新たに『ZOZO』提供「超〜カッコイイです」
来季はクラブ史上初めてJ２に参戦するテゲバジャーロ宮崎が12月25日、株式会社ZOZOとのオフィシャルサプライヤー契約の締結と、J２・J３百年構想リーグに着用するユニフォームのデザインを公表した。
クラブの公式サイトによると、『ZOZO』はカスタマーサポート部門などのオフィスを宮崎県内に構えるなど宮崎と深いつながりを持つ企業だ。
「当クラブとは2022年より「クラブビジョン推進パートナーシップ契約」を締結し、ユニフォームやグッズのデザインなどを通じて、クラブの活動を継続的にサポートいただいてまいりました。
そして、この度、ZOZO様の拠点の一つとされている宮崎県をさらに盛り上げたいという想いに加え、当クラブが掲げるクラブスローガン「Respect（リスペクト）」に込められた「目の前に起こるすべてのことに対し、真摯に向かい合い、取り組む姿勢」に共感いただき、オフィシャルサプライヤー契約の締結に至りました」
本契約により、トップチームの選手・コーチ・スタッフは、クラブ活動全般において、『ZOZO』提供のウェア（ユニフォーム、練習着、移動着）を着用する。
新キットのデザインコンセプトは以下のとおり。
「宮崎には、数多くの神話が語り継がれています。今回のユニフォームは、その神話の世界からインスピレーションを得て、神事に用いられる「紙垂（しで）」をモチーフにデザインしました。「前に向かって突き進み、実りをもたらす」という意味を持つ紙垂のデザインには、神聖なピッチで勝利を目指して突き進むクラブの姿と、宮崎とともに発展・繁栄していくようにという願いを込めました」
クラブの公式SNSでも公開されると、以下のような声があがった。
「かっけー！！！」
「超〜カッコイイです」
「上昇と言う言葉がイメージ出来るデザインですね」
「首元もVネックですね」
「唯一無二や」
「ドット柄でもあるし さすがZOZO様」
「すごいマインクラフト感 だけど結構好きだな」
「ドラクエみたい ええやん」
「セレッソとはまた違ったピンクでこっちもええな」
「スポーツメーカー以外でのユニフォームは珍しいですね」
またクラブは「本契約締結に伴い、ヨネックス株式会社様とのユニフォームサプライヤー契約は終了となります」と報告。「ヨネックス株式会社様には、Jリーグ入会初年度である2021年より、５年間にわたりクラブを支えていただきました。テゲバジャーロ宮崎と共に闘ってくださったことに、クラブ一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画僧】J２初昇格の宮崎、新ユニのデザインは？ 新たに『ZOZO』が提供！
