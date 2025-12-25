　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては72.21円高。出来高は321枚となっている。

　TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.52ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50480　　　　　 -40　　　　 321
日経225mini 　　　　　　 50485　　　　　 -25　　　　5075
TOPIX先物 　　　　　　　3425.5　　　　　-1.5　　　　 162
JPX日経400先物　　　　　 30875　　　　　 -10　　　　　27
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　+0　　　　　64
東証REIT指数先物　　　　2000.5　　　　　　-8　　　　　 2

