日経225先物：25日19時＝40円安、5万480円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては72.21円高。出来高は321枚となっている。
TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50480 -40 321
日経225mini 50485 -25 5075
TOPIX先物 3425.5 -1.5 162
JPX日経400先物 30875 -10 27
グロース指数先物 668 +0 64
東証REIT指数先物 2000.5 -8 2
株探ニュース
