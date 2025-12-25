「苗字を変えたくない」23歳彼女からの突然の要望に35歳の彼は大困惑！結婚を決めた2人が辿り着いた結論は!?【作者に話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をし、付き合い始める。
【本編を読む】
そこからとんとん拍子に同棲、そしてついにプロポーズされたアイコだったが、ちょうどそのころ、同期の山下も結婚すると知る。年下のかわいらしい女性と高級ホテルで結婚式…と、順調そうな山下だったが、実は婚約者の「苗字を変えたくない」宣言に悩んでいて…!!
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。11巻が発売されたばかりの同作について、作者のコニシ ナツコさんに制作秘話などを聞いた。
――11巻では、年下女性との結婚が決まった山下に大きな悩みが降りかかります。「どちらの苗字を名乗るか」で婚約者と揉めますが、コニシさんはご結婚時に「どちらの苗字を名乗るか」を話し合われたりしましたか？
私は、当然のように女性側である自分が姓を変えたタイプです。私の同世代の友人を見渡しても皆そうですが、あとから考えて、「なぜ話し合いもなくそう決まったんだっけ？」と思いました。法整備がどうなるかにもよりますが次の次の世代くらいからは当然夫側の姓に…という考え方は薄れているかもしれませんね。
――山下と婚約者の「どちらの苗字を名乗るか」という話し合いに同席したこうきが、話の流れから得意の(？)「籍を入れるメリット」を披露します。これは、これから結婚を考えている人にためになる話でもあると感じました。ご自身の経験や本作を描かれる際のリサーチなどを通して、結婚を考えている人へ「これだけは伝えておきたい」というアドバイスはありますか？
姓の問題に限らず、慣習を疑う視点は持っておくといいかなと思います。大事にしていきたい文化と、時代に合わせて変わっていく慣習というのはあると思うので、自分の気持ちを無視してまで「普通はこうだから」を必ずしもしなくてもいいのではないかなと。11巻に登場する花音も、まさに慣習より自分の気持ちを大事にしている女性ですよね。
――読者へメッセージをお願いします。
11巻では、1巻から何かとアイコに絡んできていた山下の背景が明かされます。いろいろな価値観の人物が登場する本作ですが、11巻に登場する山下の婚約者や両親もいい味を出しているなと思っています。ぜひお楽しみください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
