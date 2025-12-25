県内は26日から冬型の気圧配置が強まり、さらに冷え込む見込みです。

最高気温は25日よりも10℃ほど下がり、今夜から平地でも雪が降る可能性があります。

日中の気温が、24日よりも7℃ほど下がった長崎市。

（神奈川から）

「きのうまでは上着なしで大丈夫だったが、きょうはとても寒い」

（神奈川から）

「子どもが吹き飛ばされそう。(風が)すごく強い」

（メキシコから）

「とても寒い。凍りそう」

気象台によりますと、強い寒気が流れ込む影響で25日～26日にかけて平地でも雪が降り、山地では積雪や路面凍結のおそれがあります。

26日の最高気温は、25日よりもさらに10℃ほど下がり、長崎南部で5℃。

最低気温は2℃と予想されています。

また 冬型の気圧配置が強まり、気圧の傾きが大きくなる影響で26日にかけて予想される最大風速は、南部と北部、壱岐・対馬の海上で18メートル。

五島の海上では、20メートルとなっています。

現在、五島の海上には「暴風警報」が発表されていて、長崎と離島を結ぶ空の便や九州商船の長崎と五島を結ぶジェットフォイルなどで欠航が相次ぎました。

（東京から）

「お正月に実家に帰省に来た。長崎着いたら急にフェリーが欠航にきょうどうしようかな」

（熊本から）

「宿をキャンセルして五島でのレンタカーをキャンセルして、食事もキャンセルした。このあとどうしようかと考えている」

気象台は、そのほかの海上でも暴風警報を発表する可能性があるとしています。

今後の最新情報を確認するようにしてください。

南部を中心に、今後の気温を詳しく見ていきます。

26日(金)は最低気温が2℃で、最高気温も5℃と25日よりも10℃低くなる見込みです。

また 雪が降る可能性もあり、山地の多いところでは3センチの積雪が予想されています。

寒さは日曜日まで続く見込みで、27日(土)は最高気温は8℃、最低気温は2℃。

28日(日)は最高気温12℃、最低気温3℃と予想されています。

来年の元日は今のところ「最高気温13℃、最低気温5℃」との予報が出ています。

26日は、今シーズン1番の寒さとなる予報になっています。

マフラーやダウンジャケットなどでしっかりとした寒さ対策を行ってください。