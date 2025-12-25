±Ç²è²½Â¿¿ô¤Î¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¢£±Ç¯Á°¤Î£±£²·î£²£µÆü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡£µ£²ºÐ¡¡ºÇ¸å¤Î£Ø½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÆÈÆÃ
¡¡Ì¡²è²È¡¦µûÓÇ¡Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¡Ë¥¥ê¥³»á¤¬ºòÇ¯£±£²·î£²£µÆü¤Ë£µ£²ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±Ç¯¸å¤Î£²£µÆü¡¢Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡££±Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µûÓÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ä¿¿Íý¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ò¤â¤È¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø£â£ì£õ£å¡Ù¡¢¡Ø£ó£ô£ò£á£÷£â£å£ò£ò£ù¡¡£ó£è£ï£ò£ô£ã£á£ë£å£ó¡Ù¡¢¡ØÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢Ì¡²èÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¡¢°¦¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆâÌÌ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÈþ¤·¤¤Àþ¤ÇËÂ¤®½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÏºî¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¤ÎºÇ¸å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ï£²£°£²£±Ç¯£µ·î¡£¡Ö³¨¤ò¥¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤ª¤½¤í¤·¤¯±ó¤¤ÀÎ¤«¤é¤À¡£¡×¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»¶Ê¸·Á¼°¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿½÷À¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀþÉÁ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£