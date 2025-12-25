【あす26日（金）の天気】大雪に日本海側で警戒 北風強く ふぶきや猛ふぶきとなるところも【各地の予想最高気温】
金曜日は強い冬型の気圧配置となり、西〜北日本の日本海側の地域を中心に大雪に警戒が必要です。
【金曜日の天気】
木曜日の夜から日本海側では雪雲が次第に広がり、金曜日の朝は西日本から北日本の日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となるおそれがあります。愛知県などの太平洋側でも雪雲が流れ込む時間があるでしょう。金曜日の夜にかけても日本海側は広く雪で、ふぶくおそれがあります。
【予想される24時間降雪量（多い所で）】
▼25日午後6時から26日午後6時まで
北海道 ：40センチ
東北 ：50センチ
関東甲信：50センチ
北陸 ：60センチ
近畿 ：50センチ
中国 ：50センチ
九州北部：20センチ
▼その後、26日午後6時から27日午後6時まで
北海道：50センチ
東北 ：50センチ
北陸 ：40センチ
【予想される最大瞬間風速】
25日 北陸・近畿・中国：35メートル
26日 北陸・近畿・中国：35メートル
北海道・東北 ：30メートル
27日 北海道：30メートル
【金曜日の予想最高気温】
札幌 ：0℃ 釧路：0℃
青森 ：3℃ 盛岡：4℃
仙台 ：7℃ 新潟：5℃
長野 ：2℃ 金沢：3℃
名古屋：8℃ 東京：11℃
大阪 ：9℃ 岡山：8℃
広島 ：7℃ 松江：4℃
高知 ：10℃ 福岡：6℃
鹿児島：9℃ 那覇：17℃
東京の最高気温は11℃で平年並みの予想ですが、名古屋から鹿児島は平年よりも下回り、厳しい寒さとなるでしょう。
【週間予報】
土曜日も北日本の日本海側では雪が降り、全国的に非常に寒く、最高気温は東京は8℃、名古屋は7℃の予想です。そして、元日は太平洋側の地域は日差しが届く見込みですが、北陸から北の日本海側は雪や雨が降るでしょう。