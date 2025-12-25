金曜日は強い冬型の気圧配置となり、西〜北日本の日本海側の地域を中心に大雪に警戒が必要です。

【金曜日の天気】

木曜日の夜から日本海側では雪雲が次第に広がり、金曜日の朝は西日本から北日本の日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となるおそれがあります。愛知県などの太平洋側でも雪雲が流れ込む時間があるでしょう。金曜日の夜にかけても日本海側は広く雪で、ふぶくおそれがあります。

【予想される24時間降雪量（多い所で）】

▼25日午後6時から26日午後6時まで

北海道 ：40センチ

東北 ：50センチ

関東甲信：50センチ

北陸 ：60センチ

近畿 ：50センチ

中国 ：50センチ

九州北部：20センチ

▼その後、26日午後6時から27日午後6時まで

北海道：50センチ

東北 ：50センチ

北陸 ：40センチ

【予想される最大瞬間風速】

25日 北陸・近畿・中国：35メートル

26日 北陸・近畿・中国：35メートル

北海道・東北 ：30メートル

27日 北海道：30メートル

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：0℃

青森 ：3℃ 盛岡：4℃

仙台 ：7℃ 新潟：5℃

長野 ：2℃ 金沢：3℃

名古屋：8℃ 東京：11℃

大阪 ：9℃ 岡山：8℃

広島 ：7℃ 松江：4℃

高知 ：10℃ 福岡：6℃

鹿児島：9℃ 那覇：17℃

東京の最高気温は11℃で平年並みの予想ですが、名古屋から鹿児島は平年よりも下回り、厳しい寒さとなるでしょう。

【週間予報】

土曜日も北日本の日本海側では雪が降り、全国的に非常に寒く、最高気温は東京は8℃、名古屋は7℃の予想です。そして、元日は太平洋側の地域は日差しが届く見込みですが、北陸から北の日本海側は雪や雨が降るでしょう。