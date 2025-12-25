TBS NEWS DIG Powered by JNN

金曜日は強い冬型の気圧配置となり、西〜北日本の日本海側の地域を中心に大雪に警戒が必要です。

【金曜日の天気】
木曜日の夜から日本海側では雪雲が次第に広がり、金曜日の朝は西日本から北日本の日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となるおそれがあります。愛知県などの太平洋側でも雪雲が流れ込む時間があるでしょう。金曜日の夜にかけても日本海側は広く雪で、ふぶくおそれがあります。

【予想される24時間降雪量（多い所で）】
▼25日午後6時から26日午後6時まで
北海道　：40センチ
東北　　：50センチ
関東甲信：50センチ
北陸　　：60センチ
近畿　　：50センチ
中国　　：50センチ
九州北部：20センチ

▼その後、26日午後6時から27日午後6時まで
北海道：50センチ
東北　：50センチ
北陸　：40センチ

【予想される最大瞬間風速】
25日 北陸・近畿・中国：35メートル

26日 北陸・近畿・中国：35メートル　
　　 北海道・東北　　：30メートル

27日 北海道：30メートル

【金曜日の予想最高気温】
札幌　：0℃　 釧路：0℃
青森　：3℃　 盛岡：4℃
仙台　：7℃　 新潟：5℃
長野　：2℃　 金沢：3℃
名古屋：8℃　 東京：11℃
大阪　：9℃　 岡山：8℃
広島　：7℃　 松江：4℃
高知　：10℃　福岡：6℃
鹿児島：9℃　 那覇：17℃

東京の最高気温は11℃で平年並みの予想ですが、名古屋から鹿児島は平年よりも下回り、厳しい寒さとなるでしょう。

【週間予報】
土曜日も北日本の日本海側では雪が降り、全国的に非常に寒く、最高気温は東京は8℃、名古屋は7℃の予想です。そして、元日は太平洋側の地域は日差しが届く見込みですが、北陸から北の日本海側は雪や雨が降るでしょう。