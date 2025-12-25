JAPANNEXT、4K/120Hz対応のゲーミングモニター「JN-i27G120U2」発売！ 価格は36,980円～
【JAPANNEXT：「JN-i27G120U2」シリーズ】 12月25日 発売 価格 JN-i27G120U2：41,980円 JN-i27G120U2-HSPC6：38,980円（ECサイト限定） JN-i27G120U2-C6：36,980円（ECサイト限定）
JN-i27G120U2
JAPANNEXTは、ゲーミングモニター「JN-i27G120U2」シリーズを本日12月25日に発売する。価格は36,980円より。
本製品は、27インチのIPSパネルを搭載したゲーミングモニター。4K/120Hzに対応し、PS5やXbox Series X、ゲーミングPCで滑らかなゲームを楽しめるほか、可変リフレッシュレート、HDRにも対応している。
全3モデルでベースモデル「JN-i27G120U2」のほか、ECサイト限定でUSB Type-C入力に対応する「JN-i27G120U2-C6」、高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを備えた「JN-i27G120U2-HSPC6」をラインナップ。全製品に2年間のメーカー保証が付いている。
JN-i27G120U2-C6
JN-i27G120U2-HSPC6
