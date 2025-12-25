【JAPANNEXT：「JN-i27G120U2」シリーズ】 12月25日 発売 価格 JN-i27G120U2：41,980円 JN-i27G120U2-HSPC6：38,980円（ECサイト限定） JN-i27G120U2-C6：36,980円（ECサイト限定）

JN-i27G120U2

JAPANNEXTは、ゲーミングモニター「JN-i27G120U2」シリーズを本日12月25日に発売する。価格は36,980円より。

本製品は、27インチのIPSパネルを搭載したゲーミングモニター。4K/120Hzに対応し、PS5やXbox Series X、ゲーミングPCで滑らかなゲームを楽しめるほか、可変リフレッシュレート、HDRにも対応している。

全3モデルでベースモデル「JN-i27G120U2」のほか、ECサイト限定でUSB Type-C入力に対応する「JN-i27G120U2-C6」、高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを備えた「JN-i27G120U2-HSPC6」をラインナップ。全製品に2年間のメーカー保証が付いている。

JN-i27G120U2-C6

JN-i27G120U2-HSPC6

(C)2015 JAPANNEXT Corp.

