

深田恭子デジタル写真集『AO』（撮影／ND CHOW）





2025年の"深キョン納め"！ 国民的女優、深田恭子の最新写真集『AO』から、珠玉のカットを2025年12月22日発売の『週プレNo.1&2』で特別掲載！ 自身が愛してやまないハワイ・ホノルルで撮影した、史上最高に美しい深田恭子の姿を焼きつけた永久保存版です。

そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「深田恭子特集」ページを公開中。彼女の登場する週プレ本誌のバックナンバーからデジタル写真集まで、深田恭子のグラビアを一挙ラインナップ！

深田恭子デジタル写真集『AO』（撮影／ND CHOW）

＊＊＊



深田恭子デジタル写真集『Brand new me』（撮影／中村和孝）





2020年5月に発売された21冊目の写真集『Brand new me』。カリスマボディメイクトレーナー樫木裕実氏監修のもと、撮影前からトレーニングで体作りをしたヘルシーなスタイルをハワイの空の下で披露。

海や砂浜での水着、南国らしい一軒家で見せる自然体の笑顔、港やサーフショップなどでのあどけない表情など、大人のはっとするような美しさからずっと変わらないキュートな可憐さなど、バリエーション豊かな魅力が感じられるカットが満載です。数年来の趣味であるサーフィン姿も撮影。波に本気で向かい合う生き生きとした姿はファン必見の魅力にあふれています！



深田恭子デジタル写真集『This Is Me』（撮影／ND CHOW）





女性メイク誌『MAQUIA』編集部が手がけた2016年7月発売の写真集『This Is Me』のデジタル版！ 「女の子が見たいセクシー」をテーマに、同性も憧れるその美肌、美BODYに迫り、その類稀なパーツ美を切り取った写真集。

大好きな海での無邪気で飾らない表情と、美しすぎるBODYに宿る大人のセクシーとのコントラストがみどころ。大胆かつ、繊細。そしてドキッとするショットが満載。「今まで見たことのない深キョン」を完全パッケージ。当時33歳の、等身大の彼女がここにいます。



深田恭子デジタル写真集『AKUA』（撮影／ND CHOW）





『This Is Me』と同時発売された、『週プレ』編集の写真集『AKUA』。ハワイの大自然と無邪気に戯れる姿は「まさに"女神"」。 オールハワイロケでの撮影では、得意のサーフィン、プールでの水中撮、ビーチバレーなど、こんがりと日焼けした小麦色の肌を露（あら）わにして、アクティブで健康的な魅力が全開。「やっぱり、深田恭子が大好きだ! 」と感嘆せずにはいられないほど、彼女の魅力が余すところなく詰まった写真集に。タイトルは、ハワイ語で女神を意味する"AKUA(アクア)"。 ここから、深田恭子の新たな伝説が始まる――。



AO――アオ。ハワイの言葉で夜明けの光。

2025年8月、国民的女優の5年ぶりとなる写真集がついに完成！ ロケ地は自身が定期的に訪れている、愛してやまないハワイ・ホノルル。

魅惑的なヘルシーボディと笑顔があふれるビーチシーンでの水着撮影に加え、趣味として長く続けるサーフィンや、アクティブに汗を流したテニス、朝の光に照らされたフィットネス、壮大な夕景をバックにした神秘的なシーンなども収録。通算22作目の写真集にして、今、史上最高に美しい深田恭子の姿を焼きつけた永久保存版です。グラジャパ！版では、限定カットを追加収録して発売！

＊＊＊

