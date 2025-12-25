40・50代は【ユニクロのスウェット】どう穿く？ 即真似したい♡「お出かけコーデ」

ラクだからこそ頼りたいスウェットパンツ。でも一歩間違えると、部屋着に見えてしまいがちなのも事実。そこで今回は、「小学生ママのリアルコーデ」を投稿する3児のママインフルエンサーの実例コーデから、40・50代が【ユニクロ】のスウェットパンツをお出かけ仕様で取り入れるコツをご紹介します。リラックスした着心地はそのままに、きちんとした印象で着こなせるヒントが見つかりそうです。

暖かさもすっきり見えも両立できそう

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

もはや冬の定番ともいえる「ヒートテック」の機能を持つ素材を使用した、寒い日に心強いスウェットパンツ。公式オンラインストアによると「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」ため、ラフ見えが心配なミドル世代にも取り入れやすそうな一本です。ベーシックカラー中心の全5色展開。

クリーンで爽やかな印象になる「オフホワイト」がおすすめ

@cococloset128さんが「細身シルエットだし、オフホワイトってめっちゃかわいい」とコメントしているように、ミドル世代には軽やかで品のある印象に仕上がりそうなオフホワイトがおすすめ。トップスにスウェットを合わせるときは、シックな色味を選んでコーデにメリハリをつけるのがポイントです。足元はヒール付きシューズを合わせることで、全体が引き締まり、大人らしい着こなしにまとまりそうです。

シャツやきれいめ小物でお出かけ仕様に

こちらのコーデでも@cococloset128さんはオフホワイトを着用。「めちゃくちゃあったかいのに部屋着っぽくならないおしゃれシルエット」がお気に入りなのだそう。ブルーのストライプシャツを合わせることで、スウェットパンツをきれいめカジュアルに更新しています。足元はパンプス、バッグはレザー素材を合わせれば、ラフに傾きすぎないミドル世代向きの着こなしに。

チュール袖をきかせてほの甘スタイルを楽しむのも◎

@cococloset128さんが「スウェットっておでかけ着じゃないよね～って思ってたけれどこれなら全然出かけたい！」と絶賛する一本。ポンチョコートからトップスのチュール袖をのぞかせ、視線を上に集めたレイヤードスタイルを楽しんでいます。カジュアルに傾きがちなスウェットスタイルも、素材のコントラストを効かせることで、よそ行きにも対応できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K