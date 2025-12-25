遊びすぎてバネの先に付いたボンボンが取れてしまった猫さん。まるで人間のような悲しい表情が話題になっています。

ショックを隠せない猫さんの姿はSNSで5400いいねを獲得し、「うちも1日で亡くなりましたwww」「そうなると思ったけど。。笑っちゃった」「切なさと哀愁が漂いまくってる」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：お気に入りのおもちゃで遊びまくった猫→先に付いていた『ボンボン』が取れた結果…『切なすぎる光景』】

ボンボンが大好きな「しゃもじ」くん

TikTokアカウント『11日2周年このみん 優NS』に投稿されたのは、ミヌエット「しゃもじ」くんの姿。短い手足とモフモフの毛がとってもキュートな男の子です。

しゃもじくんのお気に入りは、キャットタワーのボンボン。バネの先で揺れるボンボンはしゃもじくんの猫心をくすぐるようで、「これ、楽しいにゃ！」と猫パンチをしまくったのだとか。

悲しみあふれる表情

しゃもじくんがいっぱい遊んだ結果、大好きなボンボンが取れてしまったといいます。ボンボンの取れたバネがビヨヨヨンと動く様子を静かに見つめていたというしゃもじくん。そんなしゃもじくんのお顔を見てみると...。

しゃもじくんが、何とも悲しそうな表情をしていたといいます。「僕のボンボン...なくなっちゃった」と聞こえてきそうなほど悲しみに暮れてしまったしゃもじくん。今にも泣き出しそうな顔でバネを見つめる様子は、まるで人間の子どものよう。ボンボンが取れてしまったことが、よっぽどショックだったようです。

本能には抗えず...

しゃもじくんの悲しそうなお顔を見たママさんは、可愛くて思わず笑ってしまったそう。こんな表情を見せられると、ギュッと抱きしめたくなってしまいそうです。

悲しげな表情をしていたしゃもじくんですが、ビヨヨンと動くバネを見ているうちに猫の本能が発動。バネに猫パンチを繰り出し始めたといいます。しゃもじくんの行動を見ていたママさんは、「これでも遊ぶんかーい」と突っ込んでしまったそう。本能には抗えないしゃもじくんなのでした。

その後、しゃもじくんお気に入りのボンボンは、ママさんが修理してくれたそうですよ。

投稿には、「バネだけがビヨンビヨンしててそれを見てる顔が悲しそうで笑っちゃいました」「うちんちもこれと同じだ！！！そして同じところもげてます！！笑笑」「顔が思ったより悲しそうw」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『11日2周年このみん 優NS』では、今回紹介したしゃもじくんがおしゃれしたりママさんに甘えたりする姿が見られます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『11日2周年このみん 優NS』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。