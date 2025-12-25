大人ニットの最適解【UMEDA】の10年ニット

ようやくニットが楽しめる季節。大人になったいま手に取るなら、上質なものを長く愛用したい。そんな願いを叶えるのが【UMEDA】の10年ニットです。ブランドが生まれた経緯や魅力的なアイテムをご紹介します。

老舗ニットファクトリーが提案する【UMEDA】

ニットの産地として知られる新潟県五泉市。そこで60年以上の歴史を持つニットファクトリーのウメダニットが手がけているのが【UMEDA】です。

毛玉や毛羽立ち、型崩れなど、ニットの寿命はあまり長くないように感じます。ウメダニットは、しっかりとした作りと飽きのこないシンプルなデザインで、「10年寄り添うニット＝10年ニット」をコンセプトに、ブランドを立ち上げました。同型でゲージ（厚さ）違いが揃えられたラインナップからは、より個人の思考やライフスタイルにマッチしたものが選べます。さらにお手入れが楽なウォッシャブル素材を採用。穴、ほつれ、毛玉などの永久補修保証（有償）サービスまで提供しています。

ものづくりへの真摯な姿勢と確かな技術によって生まれた「10年ニット」。思わずコレクションしたくなるアイテムをご紹介します。

【世代もジェンダーも超える、魔法のようなプルオーバーニット】

16GG クルーネックプルオーバー \35,200／UMEDA

どんな世代でも性別を問わずに似合うプルオーバー。ほどよく詰まった首まわりやサドルショルダー幅など、細かなディテールにまでこだわったシルエットで、普遍的な上品さが漂う一着です。目の細かい16ゲージは、カットソー感覚で愛用できます。

7GG クルーネックプルオーバー \39,600／UMEDA

同じクルーネックプルオーバーでも、縫い目が大きい7ゲージタイプはカジュアルスタイルとよりマッチします。

【洗練ベーシックを極めたカーディガン】

12GG Vネックカーディガン \39,600／UMEDA

コーディネートを選ばず、幅広いレイヤードが楽しめるカーディガンは、美しいラインを追求したVゾーンがポイント。シックにもカジュアルにもフィットするミドルゲージタイプ。

7GG V ネックカーディガン \42,900／UMEDA

上品なラフスタイルが完成する、ローゲージタイプのカーディガン。大人ならではのこなれカジュアルを目指して。

【2025年秋冬から仲間入り！ 待望のハイネック】

16GG ハイネックプルオーバー \39,600／UMEDA

クラシカルなムードをまといながら、防寒の役割も果たすハイネック。会社や電車、暖房が効いた場面での快適さも考慮したフィット感は感激もの。16ゲージ、12ゲージを展開。

【「10年ニット」を長年楽しむためには？】

「いつも毛玉だらけになりがちだけど、これなら長く着そう」。そう感じた方も多いのでは（もちろん私も！）。 でも日ごろのホームケアが10年ニットと長く過ごせるためのコツ。そのポイントを少しだけ教えていただきました。

▼毛玉のケアは？

着用後は洋服ブラシをかけてほこりをはらう。繊維をほぐすことで、毛玉予防にもつながります。

▼保管方法は？

重みで縮まないよう、たたんで保管。防虫剤は一番上にのせるのが◎。

▼お洗濯は？

洗濯は縮み防止のため、水温30度以下がベター。ニットを中表にし、おしゃれ着専用洗剤か中性洗剤を使用してやさしく押し洗いを。ネットに入れて洗濯機で1分ほど脱水をかけます。バスタオル上で形を整えて、水分を取ってもOK。干すときは形を整えて日陰で平干し。

モダンとベーシックを兼ね備えた【UMEDA】は、大人がニットに求める条件が揃ったブランド。次の10年を見据えて、この冬に手に入れてみては？

※価格はすべて税込みです。

Senior Writer：Hiroko Ishiwata