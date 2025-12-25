冬の日差しが降り注ぐなか、布団の上で気持ちよさそうに寝ている三毛猫。飼い主さんが前足を撫でると、一瞬反応するものの、そのまま幸せそうに「二度寝」する光景がかわいすぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で16万回再生され、「ものすごくかわいい」「猫ちゃんが寝てるのって本当に癒やされる」「猫は哺乳類の最高傑作」などのコメントが寄せられました。

【動画：布団で眠る三毛猫→前足をナデナデした結果…起きるかと思いきや、予想以上に『尊い行動』】

寝ているミケがかわいすぎる！

冬になると暖かい布団で寝たくなるのは、なにも人間にかぎったことではないようです。YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』さまに投稿されたのは、飼い主さまのおふとんで気持ちよさそうに寝ている三毛猫「ミケ」ちゃんの姿。暖かい布団に乗っている上に、太陽の光が差し込んでいて、気持ちよさそうに寝ていたんだそう。

猫さんが寝ているだけなのにこんなにかわいいなんて、猫とはなんと罪深い生き物なのでしょうか。こんな姿を見せられたら仕事に行かず、ずっと一緒に寝ていたいと思ってしまいます。

お手々を触っても気にしない

人間を堕落させてしまうくらい、かわいらしいミケちゃん。飼い主さんがいてもたってもいられず、寝ているミケちゃんのお手々にちょっかいを出したのだとか。猫が前足を伸ばしていると、思わず触りたくなってしまいます。

飼い主さんが前足を触ると、少し前足を引っ込めるミケちゃん。ですが、ふたたび前足をナデナデすると、今度は気持ちよさそうな顔をしてまどろんでいたそう。この様子を見るだけで、飼い主さんとミケちゃんの強い信頼関係が見てとれます。

布団で寝ているのは今回だけじゃなかった！

飼い主さんのベッドの上で寝ている様子は、今回の投稿だけではありません。

以前の投稿では、ミケちゃんが同じようにベッドの上で気持ちよさそうに寝ていることもあったそうです。

大好きな飼い主さんのベッドで寝るのがミケちゃんの愛情表現だといいます。ただ寝ているだけで、多くの視聴者を虜にしてしまう罪深き猫さんのミケちゃんなのでした。

投稿には「いいねが1回じゃ足りないくらいかわいい」「クリームパンお手々を隠すようになるミケちゃん」「タイトル通りのかわいさ」「光がさして、まるで天使のような寝顔」「見てると心が浄化されていく」などの反響があり、多くの人が日々の疲れを癒したようです。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』さまには、紹介した内容のほかにも、ミケちゃんが飼い主さまのお父様に甘える姿や、飼い主さまの帰宅を待ちわびる可愛い様子などがたくさん投稿されています。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

