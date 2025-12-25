「クリスマスイブ 予定ねぇからこれが私の最低界隈」tuki.話題曲「最低界隈」MV公開
シンガーソングライター・tuki.の最新曲「最低界隈」のミュージックビデオが公開された。
【動画】tuki.の話題曲「最低界隈」ミュージックビデオ
「最低界隈」は、tuki.が8月27日にリリースした新曲で、女子高生の目線から社会へのリアルな不満と不安が書き殴られた1曲。SNSでも話題を呼んでいる楽曲だ。
tuki.は24日、「今日は待ちに待ったクリスマスイブ 予定ねぇからこれが私の最低界隈」と自身のXで投稿し、ミュージックビデオの公開をアナウンス。投稿から約2時間で10万回再生を記録すると、「ありがとうございます はやいー!!」と喜びの声をあげた。
ミュージックビデオのディレクションは、「ひゅるりらぱっぱ」「ギルティ」に続き十八番茶が担当している。
【動画】tuki.の話題曲「最低界隈」ミュージックビデオ
「最低界隈」は、tuki.が8月27日にリリースした新曲で、女子高生の目線から社会へのリアルな不満と不安が書き殴られた1曲。SNSでも話題を呼んでいる楽曲だ。
tuki.は24日、「今日は待ちに待ったクリスマスイブ 予定ねぇからこれが私の最低界隈」と自身のXで投稿し、ミュージックビデオの公開をアナウンス。投稿から約2時間で10万回再生を記録すると、「ありがとうございます はやいー!!」と喜びの声をあげた。
ミュージックビデオのディレクションは、「ひゅるりらぱっぱ」「ギルティ」に続き十八番茶が担当している。