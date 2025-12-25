6年間、宮内庁長官として皇室を支えてきた西村前長官が退任会見に臨みました。

代替わり直後の2019（令和元）年12月から宮内庁長官を務め、24日に退任した西村泰彦氏が記者会見に臨みました。

宮内庁 西村泰彦前長官

「本当に国民が苦しんでいる時、つらい思いをしているという時に、国民に寄り添ってそれを励まされる。我が国の皇室は心のより所であると言って過言ではないと思います」

西村前長官は印象に残ったことに被災地訪問を挙げ、天皇皇后両陛下が被災者から「これで明日からまた生きていけます」と声をかけられた姿などを涙ぐみながら振り返りました。

また、コロナ禍で模索しながら行った「オンライン訪問」には意義を認めつつも、やはり直接交流が極めて重要だと振り返りました。

さらに、戦後80年の慰霊の旅で、両陛下と愛子さまが若い語り部らと話される様子に「平和の尊さを後世につなぐお気持ちがしっかり伝わっていると感じた」と振り返りました。

一方、皇位の安定的継承に関する政府の検討や国会での議論などについては「制度の内容について、意見は差し控えたい」としつつ、「議論が集約せずに進まないことに大変忸怩（じくじ）たる思いで拝見していた」と話し、「拙速な議論は避けるべきだが早く多くの国民が支持してくれる案を作っていただきたい」と要望しました。

一方、黒田武一郎新長官も会見に臨み、皇室の方々の健康と公務のあり方に配慮しながら「微力ながら努力を尽くして参りたい」と抱負を述べました。

また、皇室制度については「安定的な皇位継承という観点から課題がある」とし、「さまざまな機会を通じてこの問題の重要性について説明して、理解を進めていただくべく努力して参りたい」と話しました。

そして、皇族数の減少や高齢化をふまえた皇室の活動のあり方については、「まず皇室の方々のお考えを伺いながら検討していく必要があると受け止めている」と認識を示しました。