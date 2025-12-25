12月24日に放送されたTBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に出演した、セクシー女優の矢埜愛茉（29）。放送後にオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】セクシーな番組オフショット（複数カット）

2024年2月にタレントからセクシー女優に転向し、話題となった矢埜。Instagramでは、セクシーなビキニを着た撮影オフショット動画や、黒の水着でサウナを満喫する動画など、色気あふれる姿を投稿してきた。

2025年12月17日には『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に出演した際の胸元あらわな幽霊衣装のオフショットを公開し、「津田さんがうらやましい〜」「いつもと雰囲気違くて、ビックリ」など、さまざまな声が寄せられていた。

番組オフショットに反響

12月24日も『水曜日のダウンタウン』放送終了後にInstagramを更新。「名探偵津田第四弾 幽霊役そして江戸時代菊役で出演させていただきました！事件解決してよかったです…！そしてまさかこの世界に自分が入り込めると思っていなかったので、本当にうれしかったです」と、2役を演じた心境をつづった。

この投稿には「エマさん最高でした」「めちゃくちゃ面白かった」など、数多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）