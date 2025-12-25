内田理央、現場で愛用する“スカルプケア”グッズ「めちゃくちゃ使ってる」

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を紹介する中で、外出先でもお家でも愛用している“頭皮ケア”アイテムを紹介してくれました。

内田さんが「現場とかでめちゃくちゃ使ってるんですけど」とコメントしたのがこちらのアイテム！

◼︎ヘッドスパ ハンドプロ

満天社 / ヘッドスパ ハンドプロ(ヘッドライン プレミアムタイプ) 税込1,650円（公式サイトより）

先端にステンレス製のメタルボールがついており、程よい刺激で頭皮をケアするアイテム。

引き上げるように刺激することで、頭皮の血行が良くなるんだとか。

頭皮以外にも、こめかみや首筋のプッシュケアにも。ステンレス製のボールなので、お風呂のリラックスタイムにも使用することができます。

◼︎内田さんは複数持ち

内田さんは、「頭の血行を良くするローラー」「頭がねめちゃくちゃ凝っちゃうので。指でこうやるのと同じ形なんですよ」「先っちょにボールがついてて皮膚にも優しい」と説明。

そして、撮影現場の他にも、「朝とか家でもやってるし。家用もあるんです！」「結構いろんな場面で使ってます」と、持ち歩き用だけではなく、家にも置いているほど愛用アイテムだと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、愛用のコスメなどさまざまなバッグの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。