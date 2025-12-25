みちょぱ、芸能人の友達の少なさで気付いたこと「自分のSNSとかで頑張るしかない」

12月24日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』に、“みちょぱ”こと池田美優が出演。“間違いだった”と気付いた自身の考え方について語った。

番組内で、池田は、“芸能人の友達は作らなくていいと思っていたが、その考えは間違っていたことに気付いた”として、「だからと言って今別に増やしてるかって言ったら、そうでもないんですけど」と切り出した。

続けて、「職業柄、物を作ったりとかそっちもやっぱやるんで」「プレゼントすると、やっぱ（SNSに）載せてくれるじゃないですか、その人たちが。やっぱ宣伝になるじゃないですか」とコメント。

また、ブランドプロデュースの先輩である若槻千夏の名前を挙げると、「あの人もう何十年もやってて、プロだとは思うですけど、展示会やって、めちゃめちゃいろんな芸人さんだったり、女優さんとか本当にいろんな人来て、皆でSNSあげてスゴいいい宣伝になってんなと思って」「でもあれは、若槻さんが自分でそうやって繋いで、友達の輪を広げてるから、人脈で来てるんだと思って」と話した。

その上で、「私、いざ物を作った時、“え、誰もプレゼントする人いないわ。あれ、どうしよう”みたいな」「だからもう自分の力で、ただ自分のSNSとかで頑張るしかないから」「そういうのにも大事なんだなっていう気付き」と語っていた。