楽天モバイルは、契約回線数が1000万回線を突破したことを記念して、2つのキャンペーンを実施する。

純金製のSIMカードレプリカなど当たる

楽天モバイル公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると抽選ページで、賞品が当たるスクラッチくじに参加できる。期間は2026年1月9日13時59分まで。

賞品は全部で4種類。抽選で「純金製SIMカード（レプリカ）」が5人に、「楽天モバイルオリジナルだるま」が10人に当たるほか、楽天ポイント1万ポイントが5人に、500ポイントが300人に当たる。

SIMカードは1gの純金でできており、実際に通信はできない。保存用の桐箱が付属する。オリジナルだるまは、楽天モバイルのカラーであるピンク色で、世界限定10個。大きさは16×13.5cmで、お腹に「最強」の文字が入っている。

賞品は選べない。発送先は沖縄と離島を除く日本国内に限られる。付与される楽天ポイントは期間限定ポイントとなる。

楽天モバイルショップで1000万ポイント山分け

楽天モバイルショップで見積りを取り、エントリーすると1000万ポイントの山分けに参加できる。期間は12月26日の開店～2026年2月28日の閉店まで。

家電量販店内の店舗を含む、楽天モバイルショップで見積りを取り、QRコードを読み取り、キャンペーンへエントリーすることで参加できる。エントリーには楽天会員IDが必要となる。

1人当たりの付与上限は100ポイント。1000万人以上が参加した場合も1人につき1ポイントが付与される。ポイントの付与予定時期は2026年3月末ごろ。有効期限は付与日を含めて6カ月間となる。