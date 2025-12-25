news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「インフルエンサーが1億5000万円脱税か」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

インフルエンサー宮崎麗果こと黒木麗香被告（37）

「塗ってる方と塗ってない方を見比べると一目瞭然なんですけれども、こっちが本当にお肌が自然と綺麗に見える」

インスタグラムのフォロワー数47万人あまり、インフルエンサー宮崎麗果として活動する黒木麗香被告。美容関連会社から委託を受け、商品を自身のSNSで紹介することで広告収入を得る会社「Solarie」の代表を務めています。

東京地検特捜部は25日、その「Solarie」と黒木被告ら3人を脱税などの罪で在宅起訴しました。

東京地検などによりますと、黒木被告らは取引先の名前などを使ったウソの領収書を作成し、架空の経費を計上。黒木被告は、2021年と去年までの2年間で、およそ4億9600万円の所得を隠し、法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。

脱税で得たカネをブランド品の購入などにあてていたとみられる黒木被告。自身のSNSで「必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります」としています。