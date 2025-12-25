水風呂などが人気の熊本のサウナ。愛好家の間では「サウナの聖地」と呼ばれ、観光資源の一つになっています。こうした中、熊本市で25日から始まったのが、サウナ施設の緊急安全点検です。きっかけは痛ましい東京の火事でした。





12月、東京・赤坂の個室サウナで夫婦が死亡した火事。サウナ室の木製のドアノブが外れていたことから、夫婦は閉じ込められていたとみられます。また非常ボタンを押そうとした形跡も…。ところが事務室へ異常を知らせる装置には電源が入っていませんでした。熊本でサウナを構える施設も、この痛ましい火事は他人事ではないようです。





■緒方太郎キャスター「東京の事故があったときにサウナを所有する施設としてどんな心境になった？）」

■松屋別館・市丸耕太郎さん

「同じサウナ施設を運営する側として日常、安全面には気を付けているんですが、予期せぬことが起きてもおかしくないという危機意識を持ちました」



こうした中、25日から始まったのがサウナの緊急安全点検。サウナ設備がある熊本市内の77の施設全てを消防局と保健所が合同で調べます。



■消防局の職員

「ドアノブは設置されていません。次に開閉状況について確認します」



消防局が把握する限り、熊本市内にはドアノブで開け閉めするサウナ施設はないといいます。また、非常用のブザーも点検しました。25日に点検した施設では安全性が確認されましたが、今後、法律や条例に違反する施設があれば、改善を促していく方針です。



■熊本市保健所 生活衛生課・赤星博興課長

「熊本も聖地といわれる施設もあるようで、全国のサウナファンの注目度が高いということもありますので、みなさんに安心して利用いただけるような状態を確保したいと考えています」