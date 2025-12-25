元外相の田中真紀子氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。発足２か月を迎えた高市内閣の政策をバッサリと切る一幕があった。

政府が経済対策で自治体に活用を促す「おこめ券」について聞かれると「政府は無責任。一番困っているのは農家の人たち」というフリップのもと話し始めた田中氏。

「ウチも新潟県の農家ですけど、今回のおこめ券を配るとか、まあ、農水大臣がクルクル代わって、そのたびに違うことを言うのはゆゆしき問題だと思って、ずっと見てるんですけど」と話すと「やっぱり、お米っていうのは日本人の主食ですから安定的に必ずある程度の値段でってね。今の５キロ４０００円とかの値段がいいと思いませんけど、ある程度で維持する。農家は安定的な収入がないと、お米が作れませんから。農業後継者は減ってるんですよ」と訴えた。

その上で「お米を作るのは本当大変でそういう農家の実態を知りながら、なおかつ消費者がどのくらいのものを求めているかとのバランスを取って安定的にお米政策をするのが政治家、政府の仕事じゃないですか？」と問いかけると「それがなんかはっきりしない。この政権を見ていると、何をしようとしているのか、未来像というか具体的なものがどの政策でも見えてこない」と批判していた。