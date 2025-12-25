２４日のテレビ東京「あちこちオードリー」には、みちょぱらがゲスト出演した。

若林正恭が衝撃暴露。春日俊彰が夫婦関係について「反論もしないし、ケンカにもならない。なんか言われたら『はぁーあ』って（ため息をする）。そっちもそうだろ！とかそういうことにはならない」と説明すると、若林は「だいぶ、たまってたみたいで、家来たのお前の奥さん。普通に『別居したい』って言ってた」と明かした。

春日は「うそつけ！」「初耳だよ、それ！」とつっこみ。冗談かとも思われたが、若林は「ホントにホントに！冗談じゃないの。ホントなの！」と強調し「俺は『わかるなぁ』って言ったの。頑固だから。春日がこのスタンスだから、たまっちゃって、オレしか言える人いないの」と続けた。

さらに、春日にはため息やカバンを大きな音をたてて置くことで感情を伝える癖があると指摘。春日は否定したが、打ち合わせが当初より後ろ倒しになった際、台本を廊下の壁に打ち付けたこともあったという。

若林は「こいつはタイパ人間だからそういうのを許せないの。絶対にオンエアしてください、佐久間さん」とプロデューサーに訴え、しっかりとオンエアされた。