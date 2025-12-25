【2026年冬アニメ】アニメ化作品の原作コミック・小説をご紹介！『メダリスト』『葬送のフリーレン』【Amazon Kindle】
今年も残すところあとわずかとなり、ついにやってきた冬アニメの時期！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期アニメ原作の品ぞろえも充実している。作品によってはオトクに読めるものもあるので、この冬、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。本記事では、今期アニメ一覧を紹介。冬の寒さにも負けない、アツい物語をお見逃しなく！
■メダリスト 1月24日放送開始
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す！
■葬送のフリーレン 1月16日放送開始
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは−−
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは−−
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚（アフター）ファンタジー！
■呪術廻戦 1月8日放送開始
類稀な身体能力を持つ高校生・虎杖悠仁（いたどりゆうじ）は、病床に伏せる祖父の見舞いを日課にしていた。だがある日学校に眠る「呪物」の封印が解かれ、化物が現れてしまう。取り残された先輩を救う為、校舎へ乗り込む虎杖だが!?
■正反対な君と僕 1月11日放送開始
元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!
■ゴールデンカムイ 1月5日放送開始
『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した莫大な埋蔵金への手掛かりが!? 立ち塞がる圧倒的な大自然と凶悪な死刑囚。そして、アイヌの少女、エゾ狼との出逢い。『黄金を巡る生存競争』開幕ッ!!!!
■【推しの子】 1月14日放送開始
「この芸能界（せかい）において嘘は武器だ」
地方都市で、産婦人科医として働くゴロー。芸能界とは無縁の日々。一方、彼の“推し”のアイドル・星野アイは、スターダムを上り始めていた。そんな二人が“最悪”の出会いを果たし、運命が動き出す…!? “赤坂アカ×横槍メンゴ”の豪華タッグが全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作開幕!!
■ダーウィン事変 1月6日放送開始
テロ組織「動物解放同盟（ALA）」が生物科学研究所を襲撃した際、妊娠しているメスのチンパンジーが保護された。彼女から生まれたのは、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」チャーリーだった。チャーリーは人間の両親のもとで15年育てられ、高校に入学することに。そこでチャーリーは、頭脳明晰だが「陰キャ」と揶揄されるルーシーと出会う。
「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。
■かぐや様は告らせたい 大人への階段 12月31日放送開始
「恋愛は告白した方が負けなのである！」 家柄も人柄も良し!! 将来を期待された秀才が集う秀知院学園!! その生徒会で出会った、副会長・四宮かぐやと会長・白銀御行は互いに惹かれているはずだが…何もないまま半年が経過!! プライドが高く素直になれない2人は、面倒臭いことに、“如何に相手に告白させるか”ばかりを考えるようになってしまった!? 恋愛は成就するまでが楽しい!! 新感覚“頭脳戦”ラブコメ、開戦!!
■デッドアカウント 1月10日放送開始
喧嘩上等。破壊万歳。暴虐の限りを尽くした動画企画で荒稼ぎをしている炎上系配信者「煽りんご」こと縁城蒼吏15歳。蒼吏は厄介者の権化のように認知されているが、実際は妹とプリンが大好きな優しいお兄ちゃん。炎上動画も、病弱な妹の莫大な治療費を賄うための手段にすぎず、たとえ全人類に嫌われても妹が元気なら幸せだった。そんな最愛の妹に、異変が起きるまでは――。
現代の幽霊は「スマホ」に宿る! 学園×霊媒×バトルファンタジー開幕!!
■青のミブロ 12月20日放送開始
1863年、京都。素直で優しく家族思い、けれど、その心奥で正義を燃やす少年「にお」。嫌われ者の浪士集団・壬生浪（ミブロ）の土方歳三、沖田総司と出会ったことをきっかけに、少年の激動の青い春が幕を開ける。「にお」と、強く勇ましく命を燃やす男たちは、青き志を胸に”誠の道”を行く！『DAYS』の安田剛士が描く最も青く最も熱い「新選組」！現代を本気で生きる”キミ”に贈る青春活劇ッ!!
■地獄楽 1月11日放送開始
最強の忍として畏れられ、抜け忍として囚われていた画眉丸は、打ち首執行人の“山田浅ェ門佐切”から無罪放免になる為の条件を突きつけられる。その条件とは極楽浄土と噂の地で「不老不死の仙薬」を手に入れること…!! 生死を悟る忍法浪漫活劇、開幕――!!
■炎炎ノ消防隊 1月9日放送開始
全人類は怯えていた──。何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”。炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊は、現象の謎を解明し、人類を救うことが使命！ とある理由から“悪魔”と呼ばれる、新入隊員の少年・シンラは、“ヒーロー”を目指し、仲間たちと共に、“焔ビト”との戦いの日々に身を投じる!! 燃え上がるバトル・ファンタジー、始動!!
■うるわしの宵の月 1月11日放送開始
滝口宵は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子。少女漫画のヒーローみたい、と憧れられていることに複雑な思いを抱いていた。そんなとき突然出会ったのは、同じく「王子」と呼ばれる一つ上の男子、市村先輩。彼のちょっと失礼な物言いに全然王子っぽくないと思っていた宵だけど…!? ともに「王子」と呼ばれる男女の物語が回り始めるーー！
■ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 1月5日放送開始
『ヒーロー』。政府認可の下、生まれ持った強力な“個性（チカラ）”を生かし、世のため人のために活躍する「選ばれし存在」。だが世界には、俺たちのようなショボい“個性”の「選ばれなかった者」も存在する。そんな俺らが向かう先、それは『非合法（イリーガル）ヒーロー』!?
■終末のワルキューレ 12月10日放送開始
全世界の神VS偉人、武人、傑人!!!!地上で横暴を極める人類に対し、神々は人類の滅亡を決定する。その決定を覆すべく選ばれたのは人類史上最強、13人の戦士たち。神々とのタイマン13番勝負に勝ち、人類を存続させることは出来るのか!?第一回戦は北欧神話最強「トール神」VS三国志最強「呂布奉先」！人類存亡を賭けた戦いが、今始まる!!
■多聞くん今どっち！？ 1月3日放送開始
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
■違国日記 1月4日放送開始
35歳、少女小説家。（亡き母の妹） 15歳、女子中学生。（姉の遺児） 女王と子犬は2人暮らし。
少女小説家の高代槙生（こうだいまきお）(35)は姉夫婦の葬式で遺児の・朝（あさ）(15)が親戚間をたらい回しにされているのを見過ごせず、勢いで引き取ることにした。しかし姪を連れ帰ったものの、翌日には我に返り、持ち前の人見知りが発動。槙生は、誰かと暮らすのには不向きな自分の性格を忘れていた……。対する朝は、人見知りもなく、“大人らしくない大人”・槙生との暮らしをもの珍しくも素直に受け止めていく。不器用人間と子犬のような姪がおくる年の差同居譚、手さぐり暮らしの第1巻！
■拷問バイトくんの日常 1月4日放送開始
Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる〜い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！ アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★
