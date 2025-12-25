12月に最終回を迎えたばかりの、夏帆と共演したドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が大好評だった竹内涼真。竹内演じる亭主関白タイプだった勝男が、夏帆演じる学生時代からの恋人・鮎美と別れたことにより、不器用ながらも少しずつ変わっていくさまは、多くの視聴者をほっこりさせ、ひとりごとを言いながらキッチンでこだわった料理を作る勝男の姿は、なんだか幸せそうにすら見えた。そんな竹内は、町田啓太とW主演を務める映画「10DANCE」が12月よりNetflixで世界独占配信中。1月スタートのヒューマンラブミステリードラマ「再会〜Silent Truth〜」でも主演を務めることが決まっており、2026年も俳優として引く手あまたの日々が続きそうだ。

爽やかな好青年を演じてもワイルドな役を演じても、観ている人の心の中にいつのまにかスッと入り込み、「じゃあつく」の勝男のように忘れられない痕跡を残すのが竹内の魅力。その作品のひとつが、シリーズ化された主演作の最終章となった「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」だ。ゾンビサバイバルストーリーである本作は、日本テレビとHuluの共同製作によるオリジナルドラマ。2021年に地上波で放送され、Season2以降はHulu限定配信でSeason5まで制作された。

竹内涼真がゾンビと闘う青年を、鬼気迫る演技で熱演 (C)2024「君と世界が終わる日に」製作委員会

謎のウイルスに感染した人間が、"ゴーレム"と呼ばれる化け物になってしまう崩壊した世界を舞台に描く本作。竹内が演じているのは、人望が厚く真っすぐな男・間宮響。恋人で研修医の来美(中条あやみ)との平和な日々は、ある日、一変。やがて最愛の人を失い、幼い娘・ミライまで何者かにさらわれてしまう。

劇場版で描かれているのは、苦悩の末、娘を救出すべくサバイバーになった響の壮絶な戦いだ。響と共闘する熱い男・柴崎大和役として高橋文哉が、大和の幼馴染で看護師の葵役を堀田真由が演じている。手に汗握る展開の中、命賭けのバトルに挑む竹内の熱演に注目したい。

■過去と現在の演じ分けからも伝わる竹内の力量と、鬼気迫る演技

(C)2024「君と世界が終わる日に」製作委員会

劇場版は、自動車整備工だった響が来美と浜辺で未来について話している場面から始まる。プロポーズするために婚約指輪を隠し持っていた響だったが、あるカップルが動かなくなった車の前で立ち往生していたことから、2人に手を貸すことになる。ためらいがちに言葉を選びながら間をおいて喋る響は、短気ではあるが、勝男に近い不器用さを感じさせる青年。響の助言に逆ギレして突っかかるカップルの男が、後に響と再会して戦うことになる大和。このイントロダクションから時間は流れ、再び姿を表す響は、大和が同一人物だと気づかないほど変貌している。ゴーレムたちで荒廃した街にそびえ立つ2つのタワーの一方に住んでいるのは、元政治家や資産家の権力者たち。もう1つのタワーでは、科学者たちがゴーレムの増殖を止めるワクチン開発に取り組んでいる。そんな背景の中、ゴーレムからの避難場所と呼ばれる地下空間で葵を必死で探している大和は、爆薬を使ってタワーに侵入しようとする響に出会う。醸し出す迫力、眼光の鋭さ、喋り方はサバイブしてきた戦闘士以外の何者でもない。打ちひしがれた者に「どんな未来が待っていても生きろ！」と伝え、守るべきもののために何かを捨ててきた主人公を演じる竹内の鬼気迫る演技に釘付けになる。

■響のたったひとつの希望は娘...向ける瞳に切なさが滲む

劇場版ならではのスケール感とアクションシーンは本作の醍醐味だが、究極の状況の中での人間ドラマも見どころだ。戦闘員やゴーレムたちとの戦いの末、研究室にたどり着いた響たちが見たのは、ワクチンの実験台にされた男。変わり果て、苦しみながらも死ねない男に、響はある決断を下す。この男を演じているのが、本作の主題歌も担当している菅田将暉だ。そして、人類を救う"奇跡の子"として囚われていた"ミライ"とついに対面するシーンでは、驚きと愛おしさが混ざり合った瞳で我が子を見つめ、1歩ずつ近付き、娘が放った言葉に悲しさとそばにいてやれなかった悔しさで呆然とする竹内の演技があまりに切ない。

ミライのために生きて戦う覚悟をした響を演じた竹内と、葵と未来を生きるために戦う熱血な男を演じた高橋。ゾンビサバイバルを普遍的なヒューマンドラマに昇華しているのも、竹内の人間味溢れる演技が中心にあってこそ。「きみセカ」シリーズの完結編の行き着く先を、見届けてほしい。

文＝山本弘子

放送情報

劇場版 君と世界が終わる日に FINAL

放送日時：2026年1月9日(金)19:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：竹内涼真 高橋文哉 堀田真由 板垣李光人 窪塚愛流 橘優輝 吉柳咲良 吉田鋼太郎

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ