「いつも通り、練習してきたことを出そう。そしていっぱい楽しもう！」──イベント開始直前、ちびっ子スケーターたちと輪になり明るく声をかけていたのは、女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）だ。

【全身を見る】ぴったりしたサンタ衣装に身を包み、まぶしい笑顔でスケートショーを披露した本田望結

12月3日、神奈川県横浜市にある山下公園で、期間限定のスケートパーク「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」（2026年3月1日まで）のオープニングセレモニーが開催された。本田はクリスマスシーズンらしくスカートのサンタ衣装に身を包み、子供たちとのスケートショーを披露。まぶしい笑顔で、公園の利用客たちを魅了した。

イベントを終えた本田は、父親に「写真撮って〜」と氷上やオブジェクトをバックに写真撮影を頼んだ後、母親とスタッフらしき女性と合流。山下公園のすぐ近くにあるレストランへと4人で入っていった。

グルメライターによると、本田たちが食事を楽しんだレストラン は、"絶景"が魅力だという。

「相模湾で穫れた海鮮や三浦野菜など、神奈川県の地のものを使ったイタリアンが手頃な価格で楽しめるお店です。しかし、何より魅力的なのは、海が一望できるロケーション。

美しい夜景が広がり、大事な人と特別なディナーを楽しむのにぴったりで、クリスマスシーズンは連日予約で埋まっています。また、ワインを数十種類取りそろえているのもポイントです」

ワインも魅力の店とのことだが、本田は"酒豪"で知られている。芸能プロ関係者の話。

「20歳で初めて飲んだお酒が芋焼酎という渋いチョイスなだけあって、望結さんはかなり飲める。酒場の雰囲気を満喫するために、芸能人なのに個室は選ばず、居酒屋で1人飲みも嗜む という"筋金入りの呑兵衛"です。

『白米ではなく、おつまみをよく食べるようになったので、お酒を飲むようになってから体重が10キロ減った』というお酒好きらしいエピソードも持っています。今年6月に体重について報告した彼女ですが、健康的でむっちりした体型は健在。サンタクロースの衣装にピッタリでした 」

子役時代にドラマ『コドモ警察』（TBS系、2012年放送）で共演したこともある"盟友"鈴木福も飲み友達の1人だという。前出の芸能プロ関係者が語る。

「2人は子役時代に同じ事務所に所属し、3歳からの付き合いだという幼なじみです。一時は交際説もありましたが、良い友人関係を長年続けており、お互い20歳になったときに乾杯の席を設けたと聞いています。

望結さんはお酒ならなんでも好きなようですが、福くんはワイン党 。ワインが豊富ということで、望結さんらが行った横浜の店も気に入るかもしれませんね」

飲み友達同士で次に行く店は決まり？