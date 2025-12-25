nanaʼs green teaのバレンタイン限定♡ほうじ茶×ショコラの新作が登場
バレンタインシーズンに向けて、nanaʼs green teaから心ときめく季節限定シリーズ「Hojicha & Chocolat」が登場します。ほうじ茶の香ばしさとビターなショコラのコクに、ベリーの酸味を重ねた大人の味わいは、この時期だけの特別感たっぷり。2026年1月6日より、パフェとラテの2商品が展開され、甘さの中に奥行きのある余韻を楽しめます。和と洋が美しく溶け合う、nanaʼs green teaらしいバレンタインメニューに注目です♡
ほうじ茶とショコラが織りなす贅沢パフェ
「ほうじ茶ショコラベリーパフェ」は、ショコラのまろやかさとほうじ茶の香ばしさが調和した、満足感の高い一品。
トップには、ほうじ茶アイス、ほうじ茶生チョコレート、国産苺、ダークショコラクランチを贅沢にトッピングし、仕上げに別添えのほうじ茶ショコラソースをかけて楽しみます。
価格：1,750円（税込）
生チョコレートやゼリーには、京都・宇治【売茶中村】と共同開発した、強焙煎の「ほうじ茶パウダー」を使用。
食べ進めるごとに、ショコラホイップ、ミックスベリーソース、ほうじ茶ゼリーが層をなす、奥行きのある味わいが広がります。
点てたてで味わうほうじ茶ショコララテ
価格：780円（税込）
「ほうじ茶ショコラベリーラテ（HOT／ICED）」は、ご注文ごとに点てるほうじ茶にショコラシロップとミルクを合わせた、香り高いラテ。
ほうじ茶ラテには、パフェと同じく京都・宇治【売茶中村】と共同開発したほうじ茶パウダーを使用し、ミルクに負けない香ばしさを実現しています。
仕上げにショコラホイップとミックスベリーソースを重ね、濃厚さと爽やかさを両立。ホットチョコレートのようなコクと、あとから広がるほうじ茶の余韻が楽しめる一杯です。
販売期間：2026年1月6日～2月19日（なくなり次第終了）
※テイクアウトをご利用いただけます。
※テイクアウト・店内ともに同額です。
※ドリンクセット対象商品です（自由が丘店は対象外）。
※一部店舗にて販売を行っていない場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。
バレンタインに味わう、nanaʼs green teaの新提案♡
「Hojicha & Chocolat」シリーズは、ショコラをnanaʼs green teaらしく再構成した、バレンタインシーズン限定の特別なラインアップ。
甘み・酸味・香ばしさのバランスにこだわり、最後まで変化を楽しめる構成に仕上げられています。
2026年1月6日から2月19日までの期間限定販売となり、なくなり次第終了。自分へのご褒美にも、大切な人とのカフェタイムにもぴったりな、この季節だけの味わいをぜひ体験してみてください♪