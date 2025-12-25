ジャンボたかお「2.5合のご飯の上に…」「タレを親の仇くらい」 “クリスマスレシピ”紹介に「これはアカン 絶対にうまい」「クリスマス感ゼロ笑」など反響さまざま
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）が25日、自身のXを更新。“クリスマスレシピ”と称した料理を紹介し、フォロワーからさまざまな反応が届いている。
【写真】反響さまざま…ジャンボたかおが紹介した“クリスマスレシピ”
SNSでもたびたび“豪快”な食事の様子を公開しているジャンボは「メリークリスマス」と書き出し、「【ジャンボのクリスマスレシピ】シャウエッセンと豚肉ネギ炒め ・豚肉300g ・シャウエッセン8〜12本 ・ネギ結構多め」と今回の材料を紹介。
「かなり軽めに塩コショウで下味をつけた豚肉を炒める、そこにシャウエッセン投入、豚肉とシャウエッセンにしっかり焼き色を付けたらネギ投入、そこに各家庭でお気に入りの焼き肉のタレを親の仇くらい入れる。真ん中を開けて卵を落としたら余熱で軽く火を入れる。2.5合のご飯の上に海苔を散らして、その上に綺麗に乗せる。後半は味変でマヨネーズをかけて下さい」と所々に“ツッコミどころ”が見受けられるも丁寧に作り方を説明し、「美味しいですよ」と盛り付けられた完成品の写真を披露した。
この投稿にファンからは「これぞ男飯って感じで最高に美味しそうですね」「2.5合は食えん 1合でもいいですかー？」「クリスマス感ゼロ笑」「ちょっと今から材料買ってきます」「これはアカン 絶対にうまい」「米産業の希望となってくれとる」「親の仇くらいって、どんだけっ」「日常飯ですやん」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】反響さまざま…ジャンボたかおが紹介した“クリスマスレシピ”
SNSでもたびたび“豪快”な食事の様子を公開しているジャンボは「メリークリスマス」と書き出し、「【ジャンボのクリスマスレシピ】シャウエッセンと豚肉ネギ炒め ・豚肉300g ・シャウエッセン8〜12本 ・ネギ結構多め」と今回の材料を紹介。
この投稿にファンからは「これぞ男飯って感じで最高に美味しそうですね」「2.5合は食えん 1合でもいいですかー？」「クリスマス感ゼロ笑」「ちょっと今から材料買ってきます」「これはアカン 絶対にうまい」「米産業の希望となってくれとる」「親の仇くらいって、どんだけっ」「日常飯ですやん」など、さまざまな声が寄せられている。