クリスマスに行きたいと思う「大分県の温泉地」ランキング！ 2位「由布院温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ冬空に星が瞬き、いよいよクリスマスの足音が近づいてくる季節となりました。おしゃれなディナーもステキですが、雪景色を眺める露天風呂や豪華な地元の旬の味覚も、一年を締めくくる最高のご褒美になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う大分県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：由布院温泉／116票2位は、雄大な由布岳の麓に広がる、全国屈指の人気を誇る「由布院温泉」です。にぎな温泉街「湯の坪街道」や、英国風の街並みがかわいい「湯布院フローラルヴィレッジ」など、クリスマスデートにぴったりのスポットが充実。冬の早朝には、湖底から温泉が湧く「金鱗湖」で幻想的な朝霧が見られることもあり、ロマンチックなひとときを演出してくれます。
回答者からは「由布岳と朝霧が織りなす幻想的な冬景色で、夜は静かで、露天風呂付き客室が特に人気で、カフェや街歩きも楽しく、クリスマスの上質な大人旅に最適だと思うから」（60代男性／愛知県）、「王道だが、おしゃれな宿がたくさんあるし最高のクリスマスになるの間違いない温泉地。おしゃれな街やカフェもありロマンティックだから」（40代女性／京都府）、「クリスマスツリーが飾られていて楽し気な雰囲気を味わうことができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：別府温泉／134票1位に輝いたのは、源泉数・湧出量ともに日本一を誇る「おんせん県おおいた」の象徴、「別府温泉」でした。別府のクリスマスといえば、12月に開催される「べっぷクリスマスファンタジア」が有名で、温泉街全体を魔法のような多幸感で包み込みます。ダイナミックな「地獄めぐり」で冬の寒さを忘れるほど温まり、夜には湯けむりと夜景が織りなす幻想的な景色を眺める。そんな、圧倒的なエンターテインメント性と温泉情緒の両方を楽しめる点が、多くの支持を集めた理由といえるでしょう。
回答者からは「街じゅうから立ち上る湯けむりが、冬の景色そのものを非日常に変えてくれるからです。地獄めぐりや多彩な泉質を楽しみつつ、夜は温泉街の灯りに包まれて過ごせる。温泉のスケール感を体ごと味わえるのは、別府温泉ならではだと思います」（20代女性／東京都）、「湯煙がホワイトクリスマスっぽくて幻想的だから」（30代女性／愛知県）、「湯けむりが立ちのぼる街全体が、まるで温泉の都のように感じ、冬の夜、湯けむりとイルミネーションが交差する風景は、まるで幻想の中にいるような感覚になれるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
