北京の故宮の養心殿、10年ぶりに一般公開を再開

北京故宮博物院の養心殿は、約10年に及ぶ研究的保護と体系的な修復を経て、12月26日に一般公開を再開します。

養心殿は乾清宮の西側に位置し、明代嘉靖十六年（1537年）に建設されました。2015年には養心殿研究的保護プロジェクトが開始され、10年間の修復・保護作業を経て、建物本体の問題が解決されました。これにより養心殿区域の健全な状態が回復し、室内に収蔵されている文物の保存環境も改善されました。

養心殿の室内は昔のままで展示され、かつての様子を忠実に再現し、正殿の玉座には清の雍正帝（1678〜1735年）の御筆（ぎょひつ）による「中正仁和」の扁額が掲げられ、西側の暖閣（暖かく保つ工夫が施された空間）の「勤政親賢」の扁額下にある楹聯（えいれん、門の両脇などに対句を記したもの）も復元されました。また、三希堂は記録に基づき、乾隆帝時代（1735〜1796年）の陳列を再現しました。さらに、デジタル展示も間もなく公開される予定です。来場者は、乾隆帝が毎年旧暦1月1日の丑（うし）の刻（午前1〜3時頃）に養心殿東側の暖閣の窓際で新年の祝辞を書く儀式「乾隆帝の明窓開筆」を、インタラクティブデバイスを通じて「体験」し、仮想空間で御筆による「天下太平」と記される瞬間を感じ取ることができます。（提供/CRI）