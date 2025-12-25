¡Ö¤¢¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¢¡¼¥Ä¤òÅÝ¤·¤¿¡×¸µàPRIDEá³ÊÆ®²È¡¢¸ÄÅ¸Ë¬¤ì¤¿µÈÅÄ½¨É§¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
2014Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¤¬¸ÄÅ¸³«ºÅ
¡¡1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò78¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄ½¨É§¤µ¤ó(56)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢¸µ³ÊÆ®²È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ÀÆ»¤Î¸åÇÚ¡¢PRIDE¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Âç»³½Ô¸î¤Î¸ÄÅ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ³ÊÆ®²È¤ÎÂç»³½Ô¸î¤µ¤ó(51)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÅÔÆâ¤Ç21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç»³¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡àºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¢¡¼¥Ä¤òÅÝ¤·¤¿Âç»³¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ø¥ó¥¾¤Ë·è¤á¤¿»Ù¤¨Äà¤ê¹þ¤ßÂ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡½ÀÆ»Áª¼ê¤ò·Ð¤Æ2001Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âç»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRIDE¡×¤ä¡ÖHERO'S¡×¤Ê¤É¤Ë»²Àï¡£ÂÎ³ÊÅª¤ËÎô¤ë³°¹ñ¿Í³ÊÆ®²È¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ø¥ó¥¾¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤â¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£14Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ä³¨²è¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£