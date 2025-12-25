榎原依那、圧巻“ボディライン”あらわな未発表カット公開 オンラインイベント開催も
グラビアアイドルでタレントの榎原依那が、2024年10月に発売した1st写真集『Inaism』のロングヒットの御礼としてオンラインイベントを開催することを25日に発表。合わせて未発表カットを公開した。
【未発表カット】横から見ると形がキレイ…圧巻のボディラインを披露した榎原依那
榎原は大阪府出身のタレント。24年2月に『FRIDAY』でグラビアデビュー。同年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティーに出演するなどマルチに活躍中。
そんな榎原の1st写真集『Inaism』は、発売以降「爽やかな笑顔がたまらない」「令和の国宝ボディ」とSNSを中心に話題となり、電子書籍含め累計3万部を突破。25年12月に発売した2nd写真集『I am Ina』のヒットも1st写真集の売り上げを後押しする形となり、今回ファンへの反響御礼として、2026年1月17日に”1st写真集＆2nd写真集のヒット御礼オンラインイベント”を開催。詳細は写真集公式Xで随時発表としている。
また合わせて未発表画像を公開。榎原の圧巻の豊満ボディ感じられるカットとなっている。
■榎原依那コメント
皆さんのおかげで1st写真集が3万部突破しました！ありがとうございます！記念にオンラインイベントの開催が決定したのも嬉しいし2nd写真集も3万部いけるようにもっともっとがんばります！これからもよろしくお願いします！
